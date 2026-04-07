Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Гибнут за Путина: Камерун раскрыл потери своих граждан на войне в Украине

18:39 07.04.2026 Вт
2 мин
Камерунцы воюют на стороне Кремля, несмотря на запрет властей своей страны
aimg Валерий Ульяненко
Иллюстративное фото: РФ подтвердила гибель камерунцев в войне в Украине (Getty Images)

В понедельник, 6 апреля, Камерун заявил, что Россия подтвердила гибель 16 камерунских солдат в Украине.

Министерство иностранных дел РФ признало гибель 16 камерунских солдат, которые участвовали в полномасштабной войне в Украине.

В министерстве также заявили, что были приняты "необходимые меры" для связи с семьями погибших солдат.

Кроме того, семьям шести других граждан Камеруна, проживающих в стране-агрессоре, предложили обратиться в министерство со "срочными вопросами", которые их касаются. Более подробной информации в сообщении не содержалось.

Также отмечается, что в марте прошлого года министр обороны Камеруна поручил руководству различных военных подразделений страны принять "строгие чрезвычайные меры" для предотвращения дезертирства среди действующих и отставных камерунских военных.

Наемники в армии РФ

Напомним, что Россия активно привлекает граждан африканских государств к участию в войне против Украины, нередко представляя такие предложения как возможности для обучения или легальной гражданской работы.

Отметим, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сообщил, что в составе российских войск, задействованных в войне против Украины, воюют более 1700 граждан африканских государств.

Ранее сообщалось, что РФ завербовала на войну более тысячи граждан Кении. Для этого использовала схемы выезда по туристическим визам и обещания высоких зарплат.

Недавно в Донецкой области был ликвидирован иностранный наемник из Филиппин, который воевал на стороне российских оккупационных войск.

