Гибнут за Путина: Камерун раскрыл потери своих граждан на войне в Украине

Министерство иностранных дел РФ признало гибель 16 камерунских солдат, которые участвовали в полномасштабной войне в Украине.

В министерстве также заявили, что были приняты "необходимые меры" для связи с семьями погибших солдат.

Кроме того, семьям шести других граждан Камеруна, проживающих в стране-агрессоре, предложили обратиться в министерство со "срочными вопросами", которые их касаются. Более подробной информации в сообщении не содержалось.

Также отмечается, что в марте прошлого года министр обороны Камеруна поручил руководству различных военных подразделений страны принять "строгие чрезвычайные меры" для предотвращения дезертирства среди действующих и отставных камерунских военных.

Наемники в армии РФ

Напомним, что Россия активно привлекает граждан африканских государств к участию в войне против Украины, нередко представляя такие предложения как возможности для обучения или легальной гражданской работы.