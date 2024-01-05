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"Гестапівці" РФ репресують українців на пропагандистських святах, - ЦНС

Фото: загарбники проводять перевірки свят на окупованій території України ()
Автор: Ярослава Борзова

Загарбники уважно перевіряють "дитячі свята", організовані на тимчасово окупованій території України. Так звані представники "слідчого комітету" приходять на заходи з метою перевірити явку та наявність забороненої української символіки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.

Так, згідно із повідомленням, кожне дитяче свято на тимчасово окупованих територіях півдня відвідує представник "слідчого комітету", який слідкує за “належним його проведенням

"Співробітники “слідчого комітету” це переважно завезені з РФ гестапівці, які відповідають за репресії мирного населення", - пояснюють в ЦНС.

На дитячих виставах при навчальних закладах дані особи перевіряють явку дітей з батьками, та програму заходу.

"Таким чином ворог намагається не допустити "ворожі символи" святкування, а саме, українських або західних казкових персонажів, адже у Кремлі усвідомлюють, що саме в дитинстві формується ідентичність людини", - пояснюють в Центрі.

Пропаганда загарбників для наймолодших

Вчора повідомлялось про те, що окупанти героїзують свої злочини на масових "святах" перед українськими дітьми.

Також ми розповідали про те, що росіяни примушують українських школярів писати так звані "листи солдату".

Напередодні стало відомо, що росіяни розбудовують мережу мілітаризованих клубів серед українських підлітків на тимчасово окупованих територіях.

Крім того, на тимчасово окупованих територіях Донецької області росіяни регулярно здійснюють шкільні рейди та облави. Причиною вони називають "екстремізм".

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