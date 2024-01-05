"Гестапівці" РФ репресують українців на пропагандистських святах, - ЦНС

Так, згідно із повідомленням, кожне дитяче свято на тимчасово окупованих територіях півдня відвідує представник "слідчого комітету", який слідкує за “належним його проведенням

"Співробітники “слідчого комітету” це переважно завезені з РФ гестапівці, які відповідають за репресії мирного населення", - пояснюють в ЦНС.

На дитячих виставах при навчальних закладах дані особи перевіряють явку дітей з батьками, та програму заходу.

"Таким чином ворог намагається не допустити "ворожі символи" святкування, а саме, українських або західних казкових персонажів, адже у Кремлі усвідомлюють, що саме в дитинстві формується ідентичність людини", - пояснюють в Центрі.