Так, согласно сообщению, каждый детский праздник на временно оккупированных южных территориях посещает представитель "следственного комитета", который следит за "надлежащим его проведением"

"Сотрудники "следственного комитета" это преимущественно завезенные из РФ гестаповцы, отвечающие за репрессии мирного населения", - объясняют в ЦНС.

На детских спектаклях при учебных заведениях данные лица проверяют явку детей с родителями и программу мероприятия.

"Таким образом враг пытается не допустить "вражеские символы" празднования, а именно украинских или западных сказочных персонажей, ведь в Кремле осознают, что именно в детстве формируется идентичность человека", - объясняют в Центре.