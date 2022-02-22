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Германия и Франция в Совбезе ООН: Россия должна выполнять минские соглашения

Автор: Артур Родивилов

Власти Германии и Франции призывают РФ отказаться от решения о признании "ЛДНР". Берлин и Париж выступили с заявлениями в Совбезе ООН по Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания Совбеза ООН.

Постпред Германии при ООН Антье Лендертсе заявила, что РФ не должна пересекать международно признанные границы Украины и "должна безотлагательно вывести свои силы из регионов рядом с украинской границей".

"Я призываю Россию безотлагательно отозвать сегодняшнее решение о признании "ЛДНР" и вновь взять на себя обязательства выполнить минские договоренности в соответствии с тем, что было согласовано "нормандской четверкой", - сказала она.

Постоянный представитель Франции при ООН Николя де Ривьер назвал признание нарушением "Минска" и устава ООН и добавил, что подобные шаги могут привести к европейским санкциям.

Напомним, что 21 февраля президент Российской Федерации Владимир Путин официально признал "ЛДНР".

Это позволило России подписать с главарями этих незаконных формирований так называемый "договор о дружбе". Этот договор предусматривает совместную охрану "границ" так называемых "ДНР" и "ЛНР".

В результате этих действий российская военная техника уже выдвинулась к линии разграничения. Очевидцы заметили ее в Донецкой области.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что признание Россией "ЛДНР" является подрывом мирных усилий и разрушает переговорные процессы. При этом он подчеркнул, что Украина квалифицирует действия РФ как нарушение суверенитета и территориальной целостности государства.

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