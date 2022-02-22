Германия и Франция в Совбезе ООН: Россия должна выполнять минские соглашения

Постпред Германии при ООН Антье Лендертсе заявила, что РФ не должна пересекать международно признанные границы Украины и "должна безотлагательно вывести свои силы из регионов рядом с украинской границей".

"Я призываю Россию безотлагательно отозвать сегодняшнее решение о признании "ЛДНР" и вновь взять на себя обязательства выполнить минские договоренности в соответствии с тем, что было согласовано "нормандской четверкой", - сказала она.

Постоянный представитель Франции при ООН Николя де Ривьер назвал признание нарушением "Минска" и устава ООН и добавил, что подобные шаги могут привести к европейским санкциям.