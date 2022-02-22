Россия и "ЛДНР" подписали договор о "дружбе": основные пункты
Фото: Владимир Путин, президент РФ
Президент России Владимир Путин после признание так называемых "ЛНР" и "ДНР" подписал с главарями этих незаконных формирований "договор о дружбе". Он предусматривает ряд обязательств, а срок его действия составляет 10 лет.
РБК-Украина рассказывает, что содержит в себе этот договор.
Основные пункты договоров между Россией и "ЛНР" и "ДНР":
- общая оборона;
- совместная охрана "границ" так называемых "ДНР" и "ЛНР";
- право сторон использовать военную инфраструктуру и военные базы на территории друг друга;
- признание документов, которые выдают государственные органы всех сторон;
- Россия берет на себя поддержание финансовой и банковой систем "ДНР" и "ЛНР".
- Платежным средством на территории "ДНР" и "ЛНР" является рубль.
Текст так называемого "Договора о дружбе":
Напомним, Путин также распорядился, чтобы на территорию "ДНР" и "ЛНР" вошли российские войска.
Как сообщают очевидцы, российские войска уже на территории ОРДЛО и направляются к линии фронта.