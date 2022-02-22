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Россия и "ЛДНР" подписали договор о "дружбе": основные пункты

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Москва, Вторник 22 февраля 2022 00:43
Россия и "ЛДНР" подписали договор о "дружбе": основные пункты Фото: Владимир Путин, президент РФ
Автор: Дмитрий Левицкий

Президент России Владимир Путин после признание так называемых "ЛНР" и "ДНР" подписал с главарями этих незаконных формирований "договор о дружбе". Он предусматривает ряд обязательств, а срок его действия составляет 10 лет.

РБК-Украина рассказывает, что содержит в себе этот договор.

Основные пункты договоров между Россией и "ЛНР" и "ДНР":

  • общая оборона;
  • совместная охрана "границ" так называемых "ДНР" и "ЛНР";
  • право сторон использовать военную инфраструктуру и военные базы на территории друг друга;
  • признание документов, которые выдают государственные органы всех сторон;
  • Россия берет на себя поддержание финансовой и банковой систем "ДНР" и "ЛНР".
  • Платежным средством на территории "ДНР" и "ЛНР" является рубль.

Текст так называемого "Договора о дружбе":

Напомним, Путин также распорядился, чтобы на территорию "ДНР" и "ЛНР" вошли российские войска.

Как сообщают очевидцы, российские войска уже на территории ОРДЛО и направляются к линии фронта.

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