Российские танки и бронетехника в ОРДЛО выдвинулись к линии соприкосновения, - очевидцы
На фоне новостей о том, что Россия ввела войска на оккупированный Донбасс, очевидцы сообщают о большой колонне техники, которая выдвинулась к линии разграничения. По их словам, в колонне более сотни танков и БТРов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".
В частности, жители оккупированного Донецка сообщают, что из города вышла большая колонна танков и бронетехники в северо-западном направлении к линии соприкосновения. Она прошла по центру города около 22:00 по киевскому времени, после чего на трассе между Донецком и Макеевкой ушла в сторону Ясиноватой.
По словам очевидца, в этой колонне было более ста единиц техники.
"Танков очень много. И БТРов. И людей увозили. Час техника ехала", - сообщила другая очевидица.
Напомним, ранее сообщалось, что российский президент Владимир Путин после признания "ЛДНР" подписал указ о введении российских войск на оккупированный Донбасс.
Также ранее появились первые видео с российскими военными колоннами на территории ОРДЛО.