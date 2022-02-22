Зеленский отреагировал на признание "ЛДНР" Россией: подрывает мирные усилия

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что признание Россией "ЛДНР" является подрывом мирных усилий и разрушает переговорные процессы. При этом он подчеркнул, что Украина квалифицирует действия РФ как нарушение суверенитета и территориальной целостности государства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение Зеленского.

При этом он подчеркнул, что вся ответственность за последствия о признании "ЛДНР" возлагается на Россию.

Зеленский также добавил, что признание "ЛДНР" Россией может означать односторонний выход России из минских договоренностей и игнорирование решений в рамках "Нормандии".

"Это подрывает мирные усилия и разрушает переговорные форматы", - заявил он.

Президент подчеркнул, что своими решениями Россия легализирует свои войска, которые фактически находились в оккупированных районах Донбасса с 2014 года.

"Страна, восемь лет поддерживающая войну, не может поддерживать мир, как она это заявляет", - добавил Зеленский.