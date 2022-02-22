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Німеччина і Франція в Радбезі ООН: Росія має виконувати мінські угоди

Автор: Артур Родивилов

Влада Німеччини і Франції закликає РФ відмовитися від рішення про визнання "ЛДНР". Берлін і Париж виступили із заявами в Радбезі ООН щодо України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання Радбезу ООН.

Постпред Німеччини при ООН Антьє Лендертсе заявила, що РФ не має перетинати міжнародно визнані кордони України і "має невідкладно вивести свої сили з регіонів поруч з українським кордоном".

"Я закликаю Росію невідкладно відкликати сьогоднішнє рішення про визнання "ЛДНР" і знову взяти на себе зобов'язання виконати мінські домовленості відповідно до того, що було погоджено "нормандською четвіркою", - сказала вона.

Постійний представник Франції при ООН Ніколя де Рів'єр назвав визнання порушенням "Мінська" і статуту ООН і додав, що подібні кроки можуть призвести до європейських санкцій.

Нагадаємо, що 21 лютого президент Російської Федерації Володимир Путін офіційно визнав "ЛДНР".

Це дозволило Росії підписати з ватажками цих незаконних формувань так званий "договір про дружбу". Цей договір передбачає спільну охорону "кордонів" так званих "ДНР" і "ЛНР".

В результаті цих дій російська військова техніка вже висунулася до лінії розмежування. Очевидці помітили її в Донецькій області.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що визнання Росією "ЛДНР" є підривом мирних зусиль і руйнує переговорні процеси. При цьому він підкреслив, що Україна кваліфікує дії РФ як порушення суверенітету і територіальної цілісності держави.

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