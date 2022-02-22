Німеччина і Франція в Радбезі ООН: Росія має виконувати мінські угоди

Постпред Німеччини при ООН Антьє Лендертсе заявила, що РФ не має перетинати міжнародно визнані кордони України і "має невідкладно вивести свої сили з регіонів поруч з українським кордоном".

"Я закликаю Росію невідкладно відкликати сьогоднішнє рішення про визнання "ЛДНР" і знову взяти на себе зобов'язання виконати мінські домовленості відповідно до того, що було погоджено "нормандською четвіркою", - сказала вона.

Постійний представник Франції при ООН Ніколя де Рів'єр назвав визнання порушенням "Мінська" і статуту ООН і додав, що подібні кроки можуть призвести до європейських санкцій.