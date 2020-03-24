Германия эвакуирует граждан Украины из отдаленных стран

Фото: Дмитрий Кулеба (РБК-Украина)

В первую очередь речь идет о тех, кто остался в Латинской Америке

Правительство Германии поддержало просьбу Украины об эвакуации украинцев из-за коронавируса из отдаленных уголков мира немецкими самолетами. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в ходе совместного заявления с главой МИД Германии Хайко Маасом, передает корреспондент РБК-Украина.

При этом он добавил, что в первую очередь речь идет о тех, кто остался в Латинской Америке.

"Я благодарен моему немецкому коллеге за то, что он поддержал нашу просьбу чтобы немецкие самолеты подхватывали и забирали наших граждан из отдаленных уголков мира для их перевозки в Германию, откуда мы уже будем помогать им добираться домой", - заявил Кулеба.

Заяви для преси за підсумками першого віртуального візиту міністра закордонних справ України Dmytro Kuleba до Німеччини для переговорів з Федеральним міністром закордонних справ Німеччини Гайко Маасом. Опубліковано Міністерство закордонних справ України / MFA of Ukraine Вівторок, 24 березня 2020 р.

Напомним, Министерство иностранных дел призвало украинцев вернуться на территорию страны до 27 марта. Отмечается, что в это время будут осуществляться ежедневные спецрейсы.

Ранее 23 марта на киевский железнодорожный вокзал прибыл поезд "четырех столиц" с эвакуированными из Латвии украинцами. По словам одного из медиков, все находящиеся в поезде люди прошли экспресс-тесты на коронавирус. Ни у кого заболевание не подтвердилось.