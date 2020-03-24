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Самоизоляцию украинцев могут начать проверять с помощью мобильных операторов, - МВД

Новости » Коронавирус     24.03.2020 - 00:21
Самоизоляцию украинцев могут начать проверять с помощью мобильных операторов, - МВД
Фото: Антон Геращенко (УНИАН)

Полиция приступает к массовому выборочному контролю условий соблюдения карантина

Полиция может начать контролировать самоизоляцию украинцев в связи со вспышкой коронавируса с помощью данных мобильных операторов. Об этом на своей странице в Facebook написал заместитель главы МВД Антон Геращенко.

По его словам, сегодня полиция начала получать в автоматизированном порядке данные от пограничников по десяткам тысяч украинцев, подписавшим личные обязательства о 14 дневном карантине путем самоизоляции.

"Десятки тысяч участковых и патрульных полицейских приступают к массовому выборочному контролю условий соблюдения карантина. Не исключаю, что этих мер будет недостаточно и по примеру Южной Кореи, Израиля и Польши государству придется обратиться к мобильным операторам и банкам, чтоб контролировать условия карантина через мониторинг мобильных сетей", - написал Геращенко.

Напомним, Министерство иностранных дел призвало украинцев вернуться на территорию страны до 27 марта. Отмечается, что в это время будут осуществляться ежедневные спецрейсы.

Ранее 23 марта на киевский железнодорожный вокзал прибыл поезд "четырех столиц" с эвакуированными из Латвии украинцами. По словам одного из медиков, все находящиеся в поезде люди прошли экспресс-тесты на коронавирус. Ни у кого заболевание не подтвердилось.

"Укрзализныця" назначила на 23 марта дополнительный поезд из польского Перемышля для эвакуации украинцев из Польши. Отправление поезда запланировано на 15:50, в Киев он прибыл в 23:59.

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