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В МИД призвали украинцев вернуться до 27 марта

Новости » Коронавирус     23.03.2020 - 17:11
В МИД призвали украинцев вернуться до 27 марта
Фото: SkyUp (facebook.com-Skyup-airlines)

Спецрейсы будут выполнять SkyUp, МАУ, Азур Эйр Украина

Министерство иностранных дел призвало украинцев вернуться в Украину до пятницы, 27 марта, из-за вспышки коронавируса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение МИД в Facebook.

Отмечается, что спецрейсы авиакомпаний SkyUp, МАУ, Азур Эйр Украина - единственная возможность добраться в Украину самолетом, согласованная с властями других стран.

"Призываем вас воспользоваться возможностью вылететь в Украину в последующие 5 суток, до 27 марта включительно. Все больше стран вводят более строгие карантинные меры, скоро полностью сделает невозможным осуществление любых пассажирских рейсов на неопределенный срок", - говорится в сообщении.

Напомним, 23 марта в Украину из Италии вернутся 178 граждан. Они вылетели спецрейсом из Неаполя.

Также Укрзализныця" назначила на 23 марта дополнительный поезд из польского Перемышля для эвакуации украинцев из Польши. Отправление поезда запланировано на 15:50, в Киев он прибудет в 23:59.

Добавим, что на заседании СНБО 13 марта было принято решение о закрытии границы для иностранцев, а также о прекращении авиасообщения. На это время последний день таких ограничений 3 апреля, но дата может быть пересмотрена.

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