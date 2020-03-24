ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Німеччина евакуює громадян України з віддалених країн

Новини » Коронавірус     24.03.2020 - 14:30
Німеччина евакуює громадян України з віддалених країн
Фото: Дмитро Кулеба (РБК-Україна)

В першу чергу мова йде про тих, хто залишився в Латинській Америці

Уряд Німеччини підтримала прохання України про евакуацію українців через коронавірус з віддалених куточків світу німецькими літаками. Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в ході спільної заяви з главою МЗС Німеччини Хайко Маасом, передає кореспондент РБК-Україна.

При цьому він додав, що в першу чергу мова йде про тих, хто залишився в Латинській Америці.

"Я вдячний моєму німецькому колезі за те, що він підтримав наше прохання щоб німецькі літаки підхоплювали і забирали наших громадян з віддалених куточків світу для їх перевезення в Німеччину, звідки ми вже будемо допомагати їм добиратися додому", - заявив Кулеба.

Заяви для преси за підсумками першого віртуального візиту міністра закордонних справ України Dmytro Kuleba до Німеччини для переговорів з Федеральним міністром закордонних справ Німеччини Гайко Маасом.

Опубліковано Міністерство закордонних справ України / MFA of Ukraine Вівторок, 24 березня 2020 р.

Нагадаємо, Міністерство закордонних справ закликало українців повернутися на територію країни до 27 березня. Відзначається, що в цей час будуть здійснюватися щоденні спецрейси.

Раніше 23 березня на київський залізничний вокзал прибув потяг "чотирьох столиць" з евакуйованими з Латвії українцями. За словами одного з медиків, що знаходяться у поїзді люди пройшли експрес-тести на коронавірус. Ні у кого захворювання не підтвердилося.

Коронавірус в Україні і світі: головні новини 24 березня Молдова посилює надзвичайний стан
Новини України ГерманияевакуаціяКоронавірус
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся