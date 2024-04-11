В Генштабі розповіли про роботу ППО по "Шахедах" цієї ночі

У військовому командуванні наразі не поінформували щодо даних про збиті ракети ворога, такі відомості наразі уточнюються.

Зазначається, що стосується дронів-камікадзе, то для атаки цієї ночі противник застосовував 40 таких "Шахедів".

"Вночі, російські окупанти завдали чергового масованого удару по Україні, застосувавши крилаті ракети та БпЛА типу "Shahed-136/131”. За попередньою інформацією, силами та засобами протиповітряної оборони України 37 з 40 БпЛА було знищено. Інформація щодо ракет уточнюється", - розповіли в Генштабі.

Масована повітряна атака Росії по Україні 11 квітня

Нагадаємо, війська РФ цієї ночі вкотре масштабно атакували Україну безпілотниками типу "Шахед". Дрони атакували південні, центральні та західні області. Крім того, вранці 11 квітня агресор запустив по Україні ракети.

У Харкові та області прогриміло як мінімум дев'ять вибухів, зафіксовані перебої зі світлом.

Крім того, ворог піднімав винищувачі МіГ-31К, які запускали аеробалістичні ракети "Кинджал" по Львівській області поруч з крилатими ракетами з Ту-95.

Пізніше глава Міненерго Герман Галущенко розповів, що були атаковані об'єкти генерації та системи передачі у Харківській, Запорізькій, Львівській та Київській областях.