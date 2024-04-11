В Генштабі розповіли про роботу ППО по "Шахедах" цієї ночі

Війська РФ для повітряної атаки по Україні цієї ночі застосовували дрони-камікадзе типу "Шахед" та ракети різних типів. Силами та засобами протиповітряної оборони ЗСУ, зокрема, були збиті 37 ударних безпілотників ворога.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.
У військовому командуванні наразі не поінформували щодо даних про збиті ракети ворога, такі відомості наразі уточнюються.
Зазначається, що стосується дронів-камікадзе, то для атаки цієї ночі противник застосовував 40 таких "Шахедів".
"Вночі, російські окупанти завдали чергового масованого удару по Україні, застосувавши крилаті ракети та БпЛА типу "Shahed-136/131”. За попередньою інформацією, силами та засобами протиповітряної оборони України 37 з 40 БпЛА було знищено. Інформація щодо ракет уточнюється", - розповіли в Генштабі.
Нагадаємо, війська РФ цієї ночі вкотре масштабно атакували Україну безпілотниками типу "Шахед". Дрони атакували південні, центральні та західні області. Крім того, вранці 11 квітня агресор запустив по Україні ракети.
У Харкові та області прогриміло як мінімум дев'ять вибухів, зафіксовані перебої зі світлом.
Крім того, ворог піднімав винищувачі МіГ-31К, які запускали аеробалістичні ракети "Кинджал" по Львівській області поруч з крилатими ракетами з Ту-95.
Пізніше глава Міненерго Герман Галущенко розповів, що були атаковані об'єкти генерації та системи передачі у Харківській, Запорізькій, Львівській та Київській областях.