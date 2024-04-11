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В Генштабе рассказали о работе ПВО по "Шахедам" этой ночью

Фото: в Генштабе ВСУ рассказали о сбитых вражеских "Шахедах" этой ночью (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Войска РФ для воздушной атаки по Украине этой ночью применяли дроны-камикадзе типа "Шахед" и ракеты разных типов. Силами и средствами противовоздушной обороны ВСУ, в частности, были сбиты 37 ударных беспилотников врага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.

В военном командовании пока не проинформировали о данных о сбитых ракетах врага, такие сведения уточняются.

Отмечается, что касается дронов-камикадзе, то для атаки этой ночью противник применял 40 таких "Шахедов".

"Ночью, российские оккупанты нанесли очередной массированный удар по Украине, применив крылатые ракеты и БпЛА типа "Shahed-136/131". По предварительной информации, силами и средствами противовоздушной обороны Украины 37 из 40 БПЛА были уничтожены. Информация о ракетах уточняется", - рассказали в Генштабе.

Массированная воздушная атака России по Украине 11 апреля

Напомним, войска РФ этой ночью в очередной раз масштабно атаковали Украину беспилотниками типа "Шахед". Дроны атаковали южные, центральные и западные области. Кроме того, утром 11 апреля агрессор запустил по Украине ракеты.

В Харькове и области прогремело как минимум девять взрывов , зафиксированы перебои со светом.

Кроме того, враг поднимал истребители МиГ-31К, запускавшие аэробалистические ракеты "Кинжал" по Львовской области рядом с крылатыми ракетами из Ту-95.

Позже глава Минэнерго Герман Галущенко рассказал, что были атакованы объекты генерации и системы передачи в Харьковской, Запорожской, Львовской и Киевской областях.

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