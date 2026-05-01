Українські дрони вчетверте за два тижні атакували Туапсинський НПЗ (відео)

Сили оборони України вчергове атакували Туапсинський НПЗ у Росії. На території підприємства після вибухів спалахнула масштабна пожежа.

Удари по нафтопереробних заводах

У ніч на 1 травня підрозділи Сил оборони України уразили інфраструктуру нафтопереробного заводу "Туапсинський" у Краснодарському краї РФ.

Внаслідок удару безпілотників виникла пожежа нафтомазутної суміші в резервуарах.

За інформацією Сил безпілотних систем, це вже четверта атака на об'єкт за останні два тижні.

Як повідомили українські спецслужби, такі спецоперації знижують здатність РФ продовжувати війну проти України.

"Служба безпеки продовжує завдавати серйозних збитків російській економіці, відпрацьовуючи по об’єктах, які забезпечують нафтодоларові надходження до її бюджету", - наголосили в СБУ.

Знищення інших цілей ворога

Минулої доби Сили оборони України також уразили потужності нафтопереробного заводу "Пермський" у Пермському краї РФ.

Там підтверджено пошкодження установки первинної переробки нафти АВТ-4 з подальшою пожежею на території заводу.

Окрім цього, українські захисники успішно уразили зенітний ракетний комплекс "Бук-М3", склади боєприпасів та пункти управління безпілотниками противника.

"Сили оборони України й надалі системно здійснюватимуть заходи, спрямовані на припинення збройної агресії російської федерації проти України", - підкреслили в Генштабі мету таких операцій.