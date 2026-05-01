Українські дрони вчетверте за два тижні атакували Туапсинський НПЗ (відео)
Сили оборони України вчергове атакували Туапсинський НПЗ у Росії. На території підприємства після вибухів спалахнула масштабна пожежа.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України, Генеральний штаб ЗСУ та Сили безпілотних систем.
Удари по нафтопереробних заводах
У ніч на 1 травня підрозділи Сил оборони України уразили інфраструктуру нафтопереробного заводу "Туапсинський" у Краснодарському краї РФ.
Внаслідок удару безпілотників виникла пожежа нафтомазутної суміші в резервуарах.
За інформацією Сил безпілотних систем, це вже четверта атака на об'єкт за останні два тижні.
Як повідомили українські спецслужби, такі спецоперації знижують здатність РФ продовжувати війну проти України.
"Служба безпеки продовжує завдавати серйозних збитків російській економіці, відпрацьовуючи по об’єктах, які забезпечують нафтодоларові надходження до її бюджету", - наголосили в СБУ.
Знищення інших цілей ворога
Минулої доби Сили оборони України також уразили потужності нафтопереробного заводу "Пермський" у Пермському краї РФ.
Там підтверджено пошкодження установки первинної переробки нафти АВТ-4 з подальшою пожежею на території заводу.
Окрім цього, українські захисники успішно уразили зенітний ракетний комплекс "Бук-М3", склади боєприпасів та пункти управління безпілотниками противника.
"Сили оборони України й надалі системно здійснюватимуть заходи, спрямовані на припинення збройної агресії російської федерації проти України", - підкреслили в Генштабі мету таких операцій.
Туапсе 4.0
Нагадаємо, Туапсинський НПЗ є єдиним нафтопереробним заводом Росії на узбережжі Чорного моря. Його потужність становить близько 12 млн тонн нафти на рік. Комплекс є важливим виробничим та логістичним вузлом, який забезпечує зв’язок між видобутком, переробкою та експортом російської нафти.
Після четвертої атаки по нафтопереробному заводу в Туапсе у Краснодарському краї РФ в ніч на 1 травня його виробничі потужності знизилися.
Перед цим, 30 квітня, у мережі показали нові супутникові знімки наслідків попередніх ударів по об'єкту, які підтвердили серйозні пошкодження інфраструктури.
Також 28 квітня українські безпілотники завдали потрійного удару по нафтотерміналу в Туапсе. Тоді масштабна пожежа охопила нові резервуари, а місцева влада була змушена вдатися до евакуації населення. Загалом вже знищено 24 резервуари, а роботу підприємства фактично призупинено.