"Туапсе 4.0": у "Мадяра" заявили про зниження потужностей НПЗ після нової атаки

Після четвертої атаки по нафтопереробному заводу в Туапсе у Краснодарському краю РФ в ніч на 1 травня його виробничі потужності знизилися.

Як повідомляє РБК-Україна , про це в ефірі телемарафону розповіла речниця Сил безпілотних систем ЗСУ Ольга Мельошина.

Що заявив "Мадяр"

Сьогодні вранці командувач Сил безпілотних систем Роберт "Мадяр" Бровді повідомив про новий удар по Туапсинському нафтопереробному заводу.

"Туапсе по-чорнобаївськи, 4.0 Римейк четвертий: щотижня ми з друзями їдемо в Туапсе. Вулиця Нафтовиків, наливайка номер 24… (т/с “З легким прильотом!”). От і тепленька пішла, А5", - написав "Мадяр" у Facebook.

Коментар речниці СБС

Як розповіла речниця Ольга Мельошина, підрозділи СБС діють у взаємодії з іншими складовими Сил оборони України.

Вона зазначила, що деталі операції наразі не розкриваються, очікується офіційне підтвердження від Генерального штабу.

"Нафтопереробний завод мав потужність 12 мільйонів тонн нафти на рік. Але четвертий візит, мені здається, трошки зменшив цю потужність, і ми будемо робити все, аби відповідна потужність противника тільки знижувалася", - сказала Мельошина.

Вона наголосила, що удари по нафтопереробній інфраструктурі РФ є легітимними цілями, оскільки вони забезпечують фінансування російської армії.

"Сили безпілотних систем працюють виключно по об'єктах, пов'язаних з військом противника... переробка, нафтопереробка є джерелом фінансування армії противника", - зазначила речниця СБС.

За її словами, такі удари мають не лише економічний, а й психологічний ефект, адже погіршують уявлення про безпеку глибокого тилу РФ.

"Якщо раніше 1500 або 2000 кілометрів від державного кордону країна для Росії був безпечним тилом, то сьогодні ситуація змінюється", - сказала речниця.

Мельошина також повідомила, що за квітень підсумкові дані ще уточнюються, однак за оцінками аналітиків, російські потужності з нафтопереробки могли знизитися на 20–30%.

Окремо вона зазначила, що ефективність таких операцій пов’язана з ураженням російської системи ППО.

"За зиму та початок весни нашим підрозділам вдалося знищити понад 100 систем ЗРК", - додала речниця.

Що відбувається у Туапсе сьогодні

У мережі ширяться фото, на яких видно густий чорний дим над Туапсе після чергової атаки по місцевому нафтопереробному заводу.

За даними місцевих пабліків, у місті спалахнула сильна пожежа, також повідомляється про перебої з електропостачанням.

Губернатор Краснодарського краю Веніамін Кондратьєв ніяк не прокоментував нову пожежу в Туапсе. Натомість він привітав мешканців регіону "з початком травневих свят".