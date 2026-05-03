Нафтова пляма з Туапсе рухається до "палацу Путіна" під Геленджиком

Нафтова пляма, що утворилася після серії українських ударів по НПЗ у Туапсе, рухається вздовж чорноморського узбережжя в бік Геленджика. Зараз вона знаходиться приблизно в 30 км від розкішної резиденції Путіна на мисі Ідокопас - так званого "палацу Путіна".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bild .

Звідки взялася пляма

НПЗ у Туапсі зазнав кількох ударів українських безпілотників у квітні. Перші атаки 16 і 20 квітня спричинили масштабні пожежі, які були видні навіть із космосу. Пошкоджені нафтові резервуари, загинула одна людина.

Токсичні речовини випадали разом із дощем, покриваючи маслянистою плівкою автомобілі та вулиці міста. Мешканців будинків поряд з НПЗ евакуювали, люди носять маски через отруєне повітря.

Загроза для резиденції Путіна

Супутникові знімки показують велику нафтову пляму, що рухається вздовж узбережжя в напрямку Геленджика і мису Ідокопас. Саме там розташована розкішна резиденція Путіна. Наразі пляма знаходиться приблизно в 30 км від неї.

Резиденції Путіна на Чорному морі не вперше загрожують неприємності: два роки тому туди спрямовували дрони, торік їй загрожували лісові пожежі.

Реакція сторін

Путін звинуватив Україну в ударах по цивільній інфраструктурі і попередив про "серйозні екологічні наслідки". Київ підтвердив атаки як частину кампанії проти російського енергетичного сектору.

Експерти попереджають, що забруднення може завдати шкоди місцевим екосистемам і знизити туристичну привабливість регіону.