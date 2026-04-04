Генштаб підтвердив знищення дороговартісного дрона РФ "Иноходец" в Криму

Генеральний штаб ЗСУ підтвердив знищення російського безпілотника "Иноходец" унаслідок удару по аеродрому "Кіровське" в окупованому Криму. Крім того, за даними військових, ще три такі дрони були пошкоджені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ .

У військовому командуванні уточнили наслідки нещодавнього удару по місцю зберігання безпілотників на території аеродрому "Кіровське". За оновленими даними, один БпЛА "Иноходец" було знищено, ще три - пошкоджено.

У Генштабі нагадали, що "Иноходец", також відомий під експортною назвою "Орион", є російським оперативно-тактичним ударно-розвідувальним безпілотним авіаційним комплексом середньої дальності.

Такі дрони російська армія використовує для розвідки, патрулювання, ударів по наземних цілях, а також для протидії морським безпілотникам.

За відкритими характеристиками, цей безпілотник здатен діяти на відстані до 250 км, перебувати в повітрі до 24 годин, виконувати польоти на висоті до 7,5 км і нести до 200 кг авіаційних боєприпасів.

Орієнтовна вартість одного такого комплексу становить кілька мільйонів доларів США.

Крім того, напередодні та в ніч на 4 квітня Сили оборони України уразили залізничні ешелони з пальним у районах Щотового та Станиці Луганської на тимчасово окупованій Луганщині. У Генштабі зазначили, що це має ускладнити забезпечення паливно-мастильними матеріалами окупаційної армії РФ.