ua en ru
Сб, 04 квітня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Генштаб підтвердив знищення дороговартісного дрона РФ "Иноходец" в Криму

13:32 04.04.2026 Сб
2 хв
Орієнтовна вартість одного такого комплексу складає кілька мільйонів доларів
aimg Марія Науменко
Ілюстративне фото (Getty Images)

Генеральний штаб ЗСУ підтвердив знищення російського безпілотника "Иноходец" унаслідок удару по аеродрому "Кіровське" в окупованому Криму. Крім того, за даними військових, ще три такі дрони були пошкоджені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

У військовому командуванні уточнили наслідки нещодавнього удару по місцю зберігання безпілотників на території аеродрому "Кіровське". За оновленими даними, один БпЛА "Иноходец" було знищено, ще три - пошкоджено.

У Генштабі нагадали, що "Иноходец", також відомий під експортною назвою "Орион", є російським оперативно-тактичним ударно-розвідувальним безпілотним авіаційним комплексом середньої дальності.

Такі дрони російська армія використовує для розвідки, патрулювання, ударів по наземних цілях, а також для протидії морським безпілотникам.

За відкритими характеристиками, цей безпілотник здатен діяти на відстані до 250 км, перебувати в повітрі до 24 годин, виконувати польоти на висоті до 7,5 км і нести до 200 кг авіаційних боєприпасів.

Орієнтовна вартість одного такого комплексу становить кілька мільйонів доларів США.

Крім того, напередодні та в ніч на 4 квітня Сили оборони України уразили залізничні ешелони з пальним у районах Щотового та Станиці Луганської на тимчасово окупованій Луганщині. У Генштабі зазначили, що це має ускладнити забезпечення паливно-мастильними матеріалами окупаційної армії РФ.

Раніше дрони СБУ завдали серії ударів по військових об'єктах російських окупантів у Криму. Уражено авіаремонтний завод та позиції ППО поблизу Джанкоя.

Також СБУ та Сили оборони вивели з ладу російський фрегат "Адмірал Ессен", який є носієм "Калібрів".

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Російська Федерація Україна Крим Генштаб ВСУ Дрони
Новини
Росіяни атакували Київ дронами: в офісній будівлі спалахнула пожежа
Аналітика
