Генштаб подтвердил уничтожение дорогостоящего дрона РФ "Иноходец" в Крыму

13:32 04.04.2026 Сб
2 мин
Ориентировочная стоимость одного такого комплекса составляет несколько миллионов долларов
aimg Мария Науменко
Иллюстративное фото (Getty Images)

Генеральный штаб ВСУ подтвердил уничтожение российского беспилотника "Иноходец" в результате удара по аэродрому "Кировское" в оккупированном Крыму. Кроме того, по данным военных, еще три таких дрона были повреждены.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Читайте также: Российские военные портят технику, чтобы не идти на передовую, - "АТЕШ"

В военном командовании уточнили последствия недавнего удара по месту хранения беспилотников на территории аэродрома "Кировское". По обновленным данным, один БпЛА "Иноходец" был уничтожен, еще три - повреждены.

В Генштабе напомнили, что "Иноходец", также известный под экспортным названием "Орион", является российским оперативно-тактическим ударно-разведывательным беспилотным авиационным комплексом средней дальности.

Такие дроны российская армия использует для разведки, патрулирования, ударов по наземным целям, а также для противодействия морским беспилотникам.

По открытым характеристикам, этот беспилотник способен действовать на расстоянии до 250 км, находиться в воздухе до 24 часов, выполнять полеты на высоте до 7,5 км и нести до 200 кг авиационных боеприпасов.

Ориентировочная стоимость одного такого комплекса составляет несколько миллионов долларов США.

Кроме того, накануне и в ночь на 4 апреля Силы обороны Украины поразили железнодорожные эшелоны с горючим в районах Щетового и Станицы Луганской на временно оккупированной Луганщине. В Генштабе отметили, что это должно усложнить обеспечение горюче-смазочными материалами оккупационной армии РФ.

Ранее дроны СБУ нанесли серию ударов по военным объектам российских оккупантов в Крыму. Поражены авиаремонтный завод и позиции ПВО вблизи Джанкоя.

Также СБУ и Силы обороны вывели из строя российский фрегат "Адмирал Эссен", который является носителем "Калибров".

Больше по теме:
Новости
Россияне атаковали Киев дронами: в офисном здании вспыхнул пожар
Россияне атаковали Киев дронами: в офисном здании вспыхнул пожар
Аналитика
Россия пошла в наступление. Что происходит на фронте и где будут ключевые бои
Ульяна Безпалько, руководитель рубрики Война в Украине