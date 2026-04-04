Російські військові псують техніку, щоб не йти на передову, - "АТЕШ"
На Костянтинівському напрямку фіксують випадки саботажу серед російських військових. Солдати свідомо виводять з ладу техніку, щоб уникнути відправки на передову.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву партизанського руху "АТЕШ".
Як повідомив агент "АТЕШ" в одному з підрозділів 255-го мотострілецького полку РФ, серед особового складу сформувалася стійка практика навмисного псування техніки перед ротаціями або бойовими виходами.
Йдеться, зокрема, про механічні пошкодження двигунів, злив технічних рідин, а також псування електропроводки й паливних систем.
"Люди не хочуть туди. Хто може зламати - ламає. Командирам теж немає сенсу роздувати скандал, бо вони самі розуміють, куди їх женуть", - заявив агент партизанського руху.
В "АТЕШ" вважають, що страх перед передовою у російських військових уже переважає страх перед дисциплінарними покараннями.
У результаті техніка, яка мала б залишатися в строю, простоює, а самі підрозділи фактично підривають власну боєготовність.
За даними "АТЕШ", йдеться вже не про поодинокі випадки, а про системну картину на Костянтинівському напрямку. У русі додали, що продовжують фіксувати такі тенденції та працювати з джерелами всередині окупаційних структур.
Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський після доповіді головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського заявляв, що російські війська намагаються посилити штурми на фронті. Водночас, за його словами, такі дії лише збільшують втрати армії РФ.
