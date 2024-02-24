Генсек ООН про війну Росії проти України: Настав час для справедливого миру

Генсек ООН наголошує, що РФ своєю військовою агресією проти України прямо порушила Статут ООН і міжнародне право.

"Пройшло два роки, і десять років після спроби Росії незаконно анексувати українську Автономну Республіку Крим і місто Севастополь. Війна в Україні залишається відкритою раною в серці Європи", - сказав він.

Гутерреш заявив, що вже "настав час для миру - справедливого миру, заснованого на Статуті ООН, міжнародному праві та резолюціях Генеральної Асамблеї".

Також генсек ООН акцентував на важливості притягнення до відповідальності усіх винних у скоєнні воєнних злочинів, зокрема тортурах, заподіяних цивільним особам і в'язням, та у сексуальному насильстві.

Крім того, додав Гутерреш, майже чотири мільйони українців стали внутрішньо переміщеними особами, а понад 14,5 мільйонів людей всередині країни потребують гуманітарної допомоги.

Генсек ООН також попередив про розширення конфлікту та "роздування регіональної нестабільності".

Спецтрибунал над РФ за агресію проти України

Нагадаємо, близько сорока країн створили групу, яка працює над створенням спеціального трибуналу для залучення РФ за скоєні злочини в Україні.

Як раніше заявляли у Верховній раді, спеціальний трибунал може запрацювати вже у 2024 році.

Тим часом генеральний прокурор Латвії Юріс Стуканс заявив про те, що спецтрибунал для РФ "можна створити вже завтра", але для цього потрібне бажання.

З початку повномасштабного вторгнення Росія на постійній основі депортує українських дітей до анексованого Криму, Білорусі або віддалених районів Росії.

Депортація стала приводом для того, щоб Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт диктатора Володимира Путіна та уповноважену з прав дитини у РФ Марію Львову-Бєлову через незаконну депортацію українських дітей.

Раніше у грудні минулого року було зафіксовано на відео використання українських військовополонених у якості "живого щита" на лінії зіткнення в Запорізькій області. В медіа ширилися кадри, на яких росіяни ведуть полонених беззбройних бійців ЗСУ під дулами автоматів у бік українських позицій, та прикриваються ними.

Також нагадаємо, що 6 березня 2-23-го мережу сколихнуло відео, яке опублікували російські окупанти. Загарбники зняли те, як розстрілюють українського військовополоненого після його слів "Слава Україні".

Додамо, 20 лютого президент України Володимир Зеленський звернувся до Гельсінської комісії під час слухання щодо воєнних злочинів РФ.