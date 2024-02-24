Генсек ООН о войне России против Украины: Пришло время для справедливого мира

Генсек ООН подчеркнул, что РФ своей военной агрессией против Украины прямо нарушила Устав ООН и международное право.

"Прошло два года и десять лет после попытки России незаконно аннексировать украинскую Автономную Республику Крым и город Севастополь. Война в Украине остается открытой раной в сердце Европы", - сказал он.

Гутерреш заявил, что уже "пришло время для мира - справедливого мира, основанного на Уставе ООН, международном праве и резолюциях Генеральной Ассамблеи".

Также генсек ООН акцентировал внимание на важности привлечения к ответственности всех виновных в совершении военных преступлений, в частности пытках, причиненных гражданским лицам и заключенным, и в сексуальном насилии.

Кроме того, добавил Гутерреш, почти четыре миллиона украинцев стали внутренне перемещенными лицами, а более 14,5 миллиона человек внутри страны нуждаются в гуманитарной помощи.

Генсек ООН также предупредил о расширении конфликта и "раздувании региональной нестабильности".

Спецтрибунал над РФ за агрессию против Украины

Напомним, около сорока стран создали группу, работающую над созданием специального трибунала для привлечения РФ за совершенные преступления в Украине.

Как ранее заявляли в Верховной Раде, специальный трибунал может заработать уже в 2024 году.

Между тем, генеральный прокурор Латвии Юрис Стуканс заявил о том, что спецтрибунал для РФ "можно создать уже завтра", но для этого нужно желание.

С начала полномасштабного вторжения Россия на постоянной основе депортирует украинских детей в аннексированный Крым, Беларусь или отдаленные районы России.

Депортация стала поводом к тому, чтобы Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест диктатора Владимира Путина и уполномоченную по правам ребенка в РФ Марию Львову-Белову из-за незаконной депортации украинских детей.

Ранее в декабре прошлого года было зафиксировано видео использования украинских военнопленных в качестве "живого щита" на линии столкновения в Запорожской области. В медиа распространялись кадры, на которых россияне ведут пленных безоружных бойцов ВСУ под дулами автоматов в сторону украинских позиций и прикрываются ими.

Также напомним, что 6 марта 2023-го сеть всколыхнуло видео, опубликованное российскими кафирами. Захватчики сняли, как расстреливают украинского военнопленного после его слов "Слава Украине".

Добавим, 20 февраля президент Украины Владимир Зеленский обратился в Хельсинкскую комиссию во время слушания по военным преступлениям РФ.