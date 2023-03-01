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Спецтрибунал для РФ можна створити завтра, було б бажання, - генпрокурор Латвії

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Рига, Середа 01 березня 2023 17:28
Спецтрибунал для РФ можна створити завтра, було б бажання, - генпрокурор Латвії Фото: Спецтрибунал для РФ можна створити завтра, було б бажання (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Міжнародна спільнота з перших днів збирає докази воєнних злочинів Росії в Україні. Їх достатньо, щоби створити спеціальний трибунал для РФ хоч завтра.

Про це заявив генеральний прокурор Латвії Юріс Стуканс, повідомляє РБК-Україна з посиланням на LSM.

"Випадок України унікальний у тому сенсі, що з першого дня служби та міжнародні інституції фіксували ці злочини. Кількості доказів достатньо, щоб можна було говорити про розгляд справ", - заявив він.

Стуканс заявив, що попри те, що світова спільнота поки що не готова підписати угоду про створення спецтрибуналу, винні не залишаться безкарними.

"На жаль, країни поки що не готові підписати угоду, але сама Україна ніколи не втратить своїх прав, і вже сьогодні є кілька справ щодо конкретних осіб, які були засуджені. Немає підстав думати, що хтось залишиться безкарним", - заявив він.

Генпрокурор Латвії заявив, що в його країні докази воєнних злочинів Росії отримують від українських біженців.

"Докази буде зібрано, і будь-яка установа, якій необхідно використовувати ці докази, матиме до них доступ", - заявив він, додавши, що міжнародному співтовариству якнайшвидше необхідно домовитися про створення спецтрибуналу для РФ.

Нагадаємо, раніше заступник голови Верховної ради Олена Кондратюк заявила, що Латвія виконуватиме для України роль адвоката у питанні створення спецтрибуналу щодо РФ.

Крім того, раніше президент Латвії Егілс Левітс закликав до якнайшвидшого створення трибуналу з воєнних злочинів Росії в Україні.

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