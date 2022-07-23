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Генсек ООН осудил ракетный удар по порту Одессы

Фото: генсек ООН Антониу Гутерриш (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш осудил ракетный удар по порту Одессы, который Россия нанесла утром 23 июля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ООН.

Он заявил, что вчера в Стамбуле все стороны взяли на себя обязательства на мировой арене по обеспечению безопасного движения украинского зерна.

"Эти продукты крайне необходимы для решения глобального продовольственного кризиса и облегчения страданий миллионов людей, нуждающихся в помощи, по всему миру. Полное их выполнение Российской Федерацией, Украиной и Турцией является обязательным", - говорится в заявлении.

Напомним, что сегодня Россия ударила ракетами по порту Одессы.

В момент удара в порту находилось зерно, которое предназначалось на экспорт, о чем было договорено во время подписания соглашения в Стамбуле 22 июля.

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