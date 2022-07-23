Генсек ООН засудив ракетний удар по порту Одеси

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ООН.

Він заявив, що вчора у Стамбулі всі сторони взяли на себе зобов’язання на світовій арені щодо забезпечення безпечного руху українського зерна.

"Ці продукти вкрай необхідні для вирішення глобальної продовольчої кризи та полегшення страждань мільйонів людей, які потребують допомоги, по всьому світу. Повне їх виконання Російською Федерацією, Україною та Туреччиною є обов’язковим", - йдеться у заяві.