Генсек ООН засудив ракетний удар по порту Одеси
Генеральний секретар ООН Антоніо Гутерреш засудив ракетний удар по порту Одеси, який Росія завдала зранку 23 липня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ООН.
Він заявив, що вчора у Стамбулі всі сторони взяли на себе зобов’язання на світовій арені щодо забезпечення безпечного руху українського зерна.
"Ці продукти вкрай необхідні для вирішення глобальної продовольчої кризи та полегшення страждань мільйонів людей, які потребують допомоги, по всьому світу. Повне їх виконання Російською Федерацією, Україною та Туреччиною є обов’язковим", - йдеться у заяві.
Нагадаємо, що сьогодні Росія ударила ракетами по порту Одеси.
В момент удару у порту знаходилося зерно, яке призначалося на експорт, про що було домовлено під час підписання угоди в Стамбулі 22 липня.
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