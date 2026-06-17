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Генсек НАТО зробив обнадійливу заяву про поставки ракет для Patriot Україні

13:07 17.06.2026 Ср
2 хв
Рютте розповів про "позитивні заяви", які пролунали на саміті G7
aimg Валерій Ульяненко
Генсек НАТО зробив обнадійливу заяву про поставки ракет для Patriot Україні Фото: Марк Рютте, генеральний секретар НАТО (Getty Images)
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Генеральний секретар НАТО Марк Рютте розповів, чого Україна, ймовірно, досягне наступного місяця на саміті НАТО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

За словами генсека НАТО, на саміті G7 у Франції вже пролунали деякі позитивні заяви.

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Рютте сказав, що НАТО зосередиться насамперед на тому, "що потрібно Україні для продовження боротьби". Зокрема, він наголосив на постачанні військової техніки, включаючи американські перехоплювачі для системи Patriot.

"Я цілком впевнений, що разом ми забезпечимо вас усім необхідним у тій мірі, в якій європейці та американці можуть допомогти вам захистити себе", - зазначив Рютте.

Він також повідомив, що основна увага буде приділена "забезпеченню наявності необхідних коштів".

Рютте зазначив, що у президента України буде насичений графік зустрічей на саміті НАТО в Анкарі наступного місяця. Водночас він наголосив, що Володимир Зеленський "не зустрінеться з усіма 32 лідерами".

Нагадаємо, Зеленський повідомив, що президент США Дональд Трамп схвально поставився до прохання Києва про надання додаткових ракет для Patriot. Водночас Вашингтон поки не оголошував про ухвалення остаточного рішення з цього питання.

Зазначимо, що компанія Lockheed Martin попередила своїх клієнтів про труднощі з постачанням ракет PAC-3 для комплексів Patriot. Саме ці боєприпаси нині залишаються вкрай важливими для посилення української ППО.

Раніше речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат наголосив на дефіциті ракет для комплексів Patriot, NASAMS та IRIS-T. За його словами, у деяких підрозділах запаси боєприпасів наблизилися до критичного рівня.

Разом із тим Зеленський заявив, що Київ уже досяг політичних домовленостей щодо закупівлі додаткових систем Patriot. Однак реалізація цих домовленостей затягується через необхідність врегулювання фінансових, юридичних і технічних аспектів.

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