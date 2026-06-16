ua en ru
Вт, 16 червня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Реформа ЗСУ Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Політика

Трамп позитивно відреагував на прохання про ракети до Patriot, - Зеленський

15:40 16.06.2026 Вт
2 хв
Зеленський звернувся до Трампа на саміті G7
aimg Ірина Глухова
Трамп позитивно відреагував на прохання про ракети до Patriot, - Зеленський Фото: президенти України та США Володимир Зеленський та Дональд Трамп (пресслужба офісу президента)
Не витрачай час на шум! Читай тільки суть з РБК-Україна у Google

Президент США Дональд Трамп позитивно відреагував на прохання щодо додаткових ракет до систем Patriot, однак остаточного рішення публічно не підтвердив.

Як повідомляє РБК-Україна, про це президент України Володимир Зеленський заявив на полях саміту G7 у французькому Евіані.

Що сказав Трамп про Patriot

"Передусім, він був дуже позитивний щодо того, що вони можуть більше допомогти нам із ракетами. І це справді великий виклик, тому що виробництво не таке велике, як наші потреби. Виробництво - у Сполучених Штатах", - сказав голова держави.

Читайте також: Зеленський розкрив перші деталі зустрічі з Трампом

Україна просить ліцензії на виробництво ракет

За словами Зеленського, під час розмови він також порушив питання ліцензій на виробництво ракет.

"Я підняв тему ліцензій. Я звернувся з цим до президента Трампа. Нам потрібні ліцензії, щоб виробляти ракети", - заявив він,

Глава держави зазначив, що добре обізнаний зі складністю виробництва систем Patriot і ракет до них, оскільки неодноразово обговорював це питання з керівництвом компанії Raytheon.

"Я глибоко в цій темі. Але в будь-якому разі ми хочемо збільшити їхнє виробництво, якщо вони будуть готові й якщо президент Трамп підтримає цю ідею. Зараз він у будь-якому разі був позитивний", - сказав президент.

На уточнювальне запитання журналіста, чи означає "позитивна" відповідь Трампа фактичну згоду, Зеленський відповів: "Так, вона була позитивною. І я сподіваюся, що коли президент Трамп позитивний, це означає "так".

Patriot для України

Системи Patriot є однією з головних потреб України, адже здатні збивати як крилаті, так і балістичні ракети.

Ще у грудні 2024 року президент України Володимир Зеленський повідомляв, що Київ просив США надати ліцензії на виробництво Patriot. За його словами, Вашингтон не відмовив, але й конкретного рішення тоді не ухвалив.

Також Зеленський заявляв, що для захисту неба Україні потрібно ще 12-15 систем Patriot або аналогічних комплексів ППО.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Володимир Зеленський Сполучені Штати Америки ППО Дональд Трамп
Новини
Зеленський розкрив перші деталі зустрічі з Трампом
Зеленський розкрив перші деталі зустрічі з Трампом
Аналітика
Не заперечуємо, ціни під час тривог та блекаутів можуть зростати: 10 запитань до Bolt
Катерина Гончаровакореспондент РБК-Україна Не заперечуємо, ціни під час тривог та блекаутів можуть зростати: 10 запитань до Bolt