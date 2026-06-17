Генсек НАТО сделал обнадеживающее заявление о поставках ракет для Patriot Украине
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте рассказал, чего Украина, вероятно, добьётся в следующем месяце на саммите НАТО.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.
По словам генсека НАТО, на саммите G7 во Франции уже прозвучали некоторые положительные заявления.
Рютте сказал, что НАТО сосредоточится прежде всего на том, "что нужно Украине для продолжения борьбы". В частности, он подчеркнул важность поставок военной техники, включая американские перехватчики для системы Patriot.
"Я полностью уверен, что вместе мы обеспечим вас всем необходимым в той мере, в какой европейцы и американцы могут помочь вам защитить себя", - отметил Рютте.
Он также сообщил, что основное внимание будет уделено "обеспечению наличия необходимых средств".
Рютте отметил, что у президента Украины будет насыщенный график встреч на саммите НАТО в Анкаре в следующем месяце. В то же время он подчеркнул, что Владимир Зеленский "не встретится со всеми 32 лидерами".
Напомним, Зеленский сообщил, что президент США Дональд Трамп позитивно отнесся к просьбе Киева о предоставлении дополнительных ракет для Patriot. В то же время Вашингтон пока не объявлял о принятии окончательного решения по этому вопросу.
Отметим, что компания Lockheed Martin предупредила своих клиентов о трудностях с поставками ракет PAC-3 для комплексов Patriot. Именно эти боеприпасы в настоящее время остаются крайне важными для укрепления украинской ПВО.
Ранее пресс-секретарь Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат отметил дефицит ракет для комплексов Patriot, NASAMS и IRIS-T. По его словам, в некоторых подразделениях запасы боеприпасов приблизились к критическому уровню.
Вместе с тем Зеленский заявил, что Киев уже достиг политических договоренностей о закупке дополнительных систем Patriot. Однако реализация этих договоренностей затягивается из-за необходимости урегулирования финансовых, юридических и технических аспектов.