Генсек НАТО завтра зустрінеться зі Стефанішиною

"У четвер, 14 вересня 2023 року, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг прийме у штаб-квартирі НАТО віце-прем'єр-міністра України Ольгу Стефанішину", - сказано у повідомленні.

При цьому у прес-релізі повідомляється, що на заході не передбачені жодні можливості для преси. Фотографії зустрічі будуть доступні на веб-сайті НАТО після завершення заходу.

Вступ України до НАТО

Україна прагнула отримати запрошення щодо вступу до НАТО на саміті Альянсу у Вільнюсі. Її бажання не було вдоволене, проте Столтенберг зазначив, що Україна отримає запрошення тоді, коли "погодяться всі союзники та будуть виконані умови".

Окрім того, країни НАТО погодилися, що Україна зможе вступити до Альянсу без Плану дій щодо членства за дещо спрощеною процедурою, аналогічною до тієї, за якою приєдналася Фінляндія і найближчими місяцями може вступити Швеція.

До того ж, країни G7 вирішили надати Україні безпекові гарантії, які здебільшого включать постачання зброї, але не замінять статтю 5 статуту НАТО про колективну оборону у разі війни.

Додамо, що Стефанішина вважає, що Україна може вступити в НАТО швидше ніж в ЄС.

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