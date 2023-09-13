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Генсек НАТО завтра встретится со Стефанишиной

Фото: Йенс Столтенберг и Ольга Стефанишина (коллаж РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг проведет встречу с вице-премьер-министром по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольгой Стефанишиной в штаб-квартире Альянса 14 сентября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НАТО.

"В четверг, 14 сентября 2023 года, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг примет в штаб-квартире НАТО вице-премьер-министра Украины Ольгу Стефанишину", - говорится в сообщении.

При этом в пресс-релизе сообщается, что на мероприятии не предусмотрены никакие возможности для прессы. Фотографии встречи будут доступны на веб-сайте НАТО после завершения мероприятия.

Вступление Украины в НАТО

Украина стремилась получить приглашение по вступлению в НАТО на саммите Альянса в Вильнюсе. Ее желание не было удовлетворено, однако Столтенберг отметил, что Украина получит приглашение тогда, когда "согласятся все союзники и будут выполнены условия".

Кроме того, страны НАТО согласились, что Украина сможет вступить в Альянс без Плана действий по членству по несколько упрощенной процедуре, аналогичной той, по которой присоединилась Финляндия и в ближайшие месяцы может вступить Швеция.

К тому же, страны G7 решили предоставить Украине гарантии безопасности, которые в основном включат поставки оружия, но не заменят статью 5 устава НАТО о коллективной обороне в случае войны.

Добавим, что Стефанишина считает, что Украина может вступить в НАТО быстрее, чем в ЕС.

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НАТОЙенс СтолтенбергОльга Стефанишина