Україна вступить до ЄС протягом 2 років, а до НАТО ще раніше, - Стефанішина

Україна може вступи до НАТО раніше ніж до Європейського союзу. Це буде гарантіями безпеки для всієї Європи.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявила віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина в інтерв'ю "Голосу Америки".

"Ми будемо готові до членства в ЄС у найближчі 2 роки, але звичайно перебіг війни буде визначати політичні рамки. Я вважаю, що 2 років нам буде достатньо для повної готовності й в момент коли закінчиться війна ми зробимо в 10 разів більше ніж ми робимо зараз, щоб це рішення було ухвалене", - сказала вона.

За словами Стефанішиної, Україна є одним з головних партнерів ЄС, бо має найбільший економічний ринок. І з цієї точки зору готовність України до вступу в ЄС найвища серед інших країн

"Рішення про те, що Україна стане членом ЄС - ухвалено, зі всіма своїми аграрними територіями, з усім що має. Реальності, в якій Україна перестане бути аграрною країною - не існує", - підкреслила вона.

Водночас вона зауважила, що в Україні так само працюють над шляхом до вступу в НАТО. Але саме рішення залежить не лише від України.

"Питання щодо НАТО - це політичне рішення. На саміті у Вільнюсі воно було ухвалене. На сьогодні ми працюємо над тим щоб посилити сумісність з силами Альянсу, та посилити стратегічну обороноздатність країни через реформи й уроки війни які ми вивчили самостійно", - заявила вона.

Стефанішина вважає, що Україна може вступити в НАТО швидше ніж в ЄС. Це пов'язано з тим, що після перемоги Альянс захоче мати у себе країну з однією з найсильніших армій, яка буде гарантом безпеки для Європи.

Рішення саміту НАТО у Вільнюсі

Україна не отримала прямого запрошення до НАТО від союзників на саміті у Вільнюсі. Як пояснив генсек НАТО Єнс Столтенберг, Україна отримає запрошення тоді, коли "погодяться всі союзники та будуть виконані умови".

Крім того, країни НАТО погодилися, що Україна зможе вступити до Альянсу без Плану дій щодо членства за дещо спрощеною процедурою, аналогічною до тієї, за якою приєдналася Фінляндія і найближчими місяцями вступить Швеція.

Крім того, країни "Великої сімки" вирішили надати Україні "безпекові гарантії", які здебільшого включать постачання зброї, але не замінюють статтю 5 статуту НАТО про колективну оборону у разі війни.

Вступ України до ЄС

Минулого року Україна отримала статус кандидата на вступ до Євросоюзу. Тепер Київ має виконати низку умов для того, щоб стати повноправним членом блоку.

Станом на кінець червня Україна виконала дві з семи умов, які необхідні для початку переговорів.

При цьому віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина впевнена, що переговори щодо вступу в ЄС розпочнуться цього року.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.