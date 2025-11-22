Генерали США можуть прибути до РФ для обговорень мирного плану: The Guardian назвало терміни

США вже наступного тижня можуть направити генералів до Москви для обговорень "мирного плану" щодо України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian .

Що стосується потенційного членства в ЄС, джерело заявило, що Москва розгляне його тільки в тому разі, якщо воно виключатиме військову залишення, навівши як приклад модель нейтралітету Австрії.

Серед таких, як пише The Guardian - юридично зобов'язуюча гарантія нерозповсюдження НАТО на схід, а також закріплення нейтрального статусу в конституції.

Також джерело, близьке до Кремля, сказало, що диктатору РФ Володимиру Путіну хоч і "сподобалися" загальні контури плану США, однак документ не відповідає іншим вимогам Москви.

"За даними американських джерел, група американських генералів, ймовірно, вилетить до Москви наприкінці наступного тижня для обговорення "мирного плану" з Кремлем", - пише видання.

Мирний план США

Нагадаємо, днями видання Axios першим повідомило, що США розробили новий мирний план щодо закінчення війни в Україні. За його розробку відповідав спецпредставник Трампа Стів Віткофф за підтримки російського посланника Кирила Дмитрієва.

Відомо, що документ налічує 28 пунктів. Згідно з планом, Україна повинна буде вести армію з Донбасу, скоротити чисельність ЗСУ, відмовитися від далекобійного озброєння і не тільки. В обмін на це, за даними Axios, Україна отримає гарантії безпеки за аналогією НАТО.

Sky News писало, що вже наступного тижня між президентом України Володимиром Зеленським та президентом США Дональдом Трампом буде розмова щодо плану. Також лідер США публічно підтвердив, що дедлайн для підписання угоди з боку України - наступний четвер, 27 листопада. Крім того, він сказав, що Зеленському доведеться або прийняти угоду, або воювати далі.

Варто зазначити, що Зеленський записав учора звернення до нації. У ньому він сказав, що Україна зараз може опинитися перед складним вибором і зараз один із найважчих моментів в історії країни.

Глава Кремля Володимир Путін теж прокоментував "мирний план", заявивши, що Москва готова його обговорювати і що цей документ може стати відправною точкою. Водночас він наголосив, що РФ згодна виключно на укладення мирної угоди, а не на припинення вогню, і лише після цього вже на підписання документа.

Додамо, що кілька годин тому спікер Кремля Дмитро Пєсков заявив, що рівень контактів США і Росії щодо "мирного плану" ще належить визначити. Крім того, ще належить визначити, чи потрібна буде розмова Трампа і Путіна з приводу цього документа.

Детальніше про те, що з себе представляє "мирний план" США - читайте в матеріалі РБК-Україна.