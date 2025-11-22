У Кремлі сказали, чи буде розмова Путіна і Трампа про "мирний план" США щодо України

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прокремлівське ТАСС .

За словами Пєскова, необхідність розмови глави Кремля Володимира Путіна і президента США Дональда Трампа, як і сам рівень контактів Москви і Вашингтона з приводу "мирного плану" - тільки варто визначити.

Що відомо про мирний план США

Нагадаємо, днями у ЗМІ з'явився "мирний план" щодо закінчення війни в Україні, який складається з 28 пунктів. Як заявляється, його розробляв спецпредставник Трампа Стів Віткофф за підтримки посланника РФ Кирила Дмитрієва.

Згідно з документом, Україна повинна буде вивести війська з Донбасу, скоротити армію, відмовитися від далекобійного озброєння, вступу в НАТО і не тільки. В обмін країні буде надано гарантії безпеки. За даними Axios, вони аналогічні 5 статті статуту НАТО.

Як пише Sky News, наступного тижня між президентом України Володимиром Зеленським та Дональдом Трампом буде телефонна розмова щодо плану. При цьому в ЗМІ була інформація, що Україну примушують підписати угоду до 27 листопада, а сам Трамп у коментарі Fox News підтвердив дедлайн про наступний четвер.

Варто зазначити, що вчора Зеленський записав звернення до нації, в якому сказав, що зараз Україна може опинитися перед складним вибором і що зараз один із найважчих моментів в історії нашої країни.

Ситуацію з "мирним планом" США прокоментував також диктатор РФ Володимир Путін. За його словами, Москва готова обговорювати цей план, він може стати відправною точкою, при цьому Путін додав, що РФ згодна тільки на мирну угоду. Тобто - відразу укласти договір, а не почати процес із припинення вогню, і тільки потім уже підписувати документ.

