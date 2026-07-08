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У "Генерал Черешня" спрогнозували розширення кіл-зони на фронті

15:45 08.07.2026 Ср
1 хв
Ситуація на полі бою буде стрімко змінюватися
aimg Юлія Капітонова aimg Уляна Безпалько
Фото: Дрони з ШІ та роботи змінять загальну картину війни (Getty Images)

Чим довше триватиме війна, тим сильніше змінюватиметься поле бою та все, що на ньому відбувається. Кіл-зона не стане винятком.

Такий прогноз в інтерв'ю РБК-Україна озвучив співзасновник компанії-виробника безпілотників "Генерал Черешня" Ярослав Гришин.

Він спрогнозував, як буде трансформуватися фронт, якщо війна триватиме ще два роки.

На переконання Гришина, поле бою у 2028 році буде суттєво відрізнятися від того, що ми бачимо зараз.

"Точно буде ширша "кіл-зона", вона може досягати і до 50 км. Точно буде "стіна" дронів, "стіна" роботів. І наш кордон буде точно ефективно захищений, і ніхто там не зможе пролізти", - зазначив він.

Гришин також припустив, що дрони будуть здебільшого з використанням штучного інтелекту, з донаведенням, захопленням цілі та з відповідною детекцією.

Окрім того, однозначно будуть застосовуватися рої дронів.

"Тобто будуть використовуватися ті засоби, які зможуть долати більшу відстань з більшою вагою і з більшою автономністю", - прогнозує Гришин.

Як раніше повідомляло РБК-Україна, Ярослав Гришин розповів про напрямок, у якому Україна змогла обійти Росію.

Ба більше, він пояснив, яким чином позбутися залежності від Китаю в питанні закупівлі комплектуючих.

Окрім того, стало відомо, як працює перший український повністю автономний перехоплювач дронів.

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Війна Росії проти УкраїниДрони