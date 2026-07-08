У "Генерал Черешня" спрогнозировали расширение килл-зоны на фронте

Чем дольше будет продолжаться война, тем сильнее будет меняться поле боя и все, что на нем происходит. Килл-зона не станет исключением.
Такой прогноз в интервью РБК-Украина озвучил соучредитель компании-производителя беспилотников "Генерал Черешня" Ярослав Гришин.
Он спрогнозировал, как будет трансформироваться фронт, если война продлится ещё два года.
По мнению Гришина, поле боя в 2028 году будет существенно отличаться от того, что мы видим сейчас.
"Точно будет более широкая килл-зона, она может достигать 50 км. Точно появится "стена" дронов, "стена" роботов. И наша граница будет надёжно защищена, и никто не сможет через неё прорваться", - отметил он.
Гришин также предположил, что дроны в основном будут использовать искусственный интеллект, а также системы донаведения, захвата цели и соответствующего обнаружения.
Кроме того, по его словам, будут активно применяться рои дронов.
"То есть будут использоваться средства, способные преодолевать большие расстояния, нести более тяжёлую полезную нагрузку и обладать большей автономностью", - прогнозирует Гришин.
Как ранее сообщало РБК-Украина, Ярослав Гришин рассказал о направлении, в котором Украине удалось опередить Россию.
Более того, он объяснил, как избавиться зависимости от Китая в вопросе закупки комплектующих.
Кроме того, стало известно, как работает первый украинский полностью автономный перехватчик дронов.