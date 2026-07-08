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У "Генерал Черешня" спрогнозировали расширение килл-зоны на фронте

15:45 08.07.2026 Ср
2 мин
Ситуация на поле боя будет стремительно меняться
aimg Юлия Капитонова aimg Ульяна Безпалько
Фото: Дроны с ИИ и роботы сменят общую картину войны (Getty Images)

Чем дольше будет продолжаться война, тем сильнее будет меняться поле боя и все, что на нем происходит. Килл-зона не станет исключением.

Такой прогноз в интервью РБК-Украина озвучил соучредитель компании-производителя беспилотников "Генерал Черешня" Ярослав Гришин.

Он спрогнозировал, как будет трансформироваться фронт, если война продлится ещё два года.

По мнению Гришина, поле боя в 2028 году будет существенно отличаться от того, что мы видим сейчас.

"Точно будет более широкая килл-зона, она может достигать 50 км. Точно появится "стена" дронов, "стена" роботов. И наша граница будет надёжно защищена, и никто не сможет через неё прорваться", - отметил он.

Гришин также предположил, что дроны в основном будут использовать искусственный интеллект, а также системы донаведения, захвата цели и соответствующего обнаружения.

Кроме того, по его словам, будут активно применяться рои дронов.

"То есть будут использоваться средства, способные преодолевать большие расстояния, нести более тяжёлую полезную нагрузку и обладать большей автономностью", - прогнозирует Гришин.

Как ранее сообщало РБК-Украина, Ярослав Гришин рассказал о направлении, в котором Украине удалось опередить Россию.

Более того, он объяснил, как избавиться зависимости от Китая в вопросе закупки комплектующих.

Кроме того, стало известно, как работает первый украинский полностью автономный перехватчик дронов.

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