"Генерал Черешня" розкрив важливу перевагу України над Росією

У Росії намагаються створити аналоги українських дронів-перехоплювачів, однак "успіхи" ворога в цьому напрямку є сміховинними. Наразі Україна значно випереджає РФ.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна заявив співзасновник компанії-виробника безпілотників "Генерал Черешня" Ярослав Гришин.

"У них щось є, але воно гірше за якістю, менше за кількістю і головне - наші пілоти кращі, більш креативні, інноваційні, навчені та вмотивовані. Тому в цьому напрямку ми точно кращі", - наголосив "Генерал Черешня".

Гришин також назвав важливе стратегічне завдання для українських R&D - ідеться про захист вітчизняними засобами пікапів, танків, БТРів.

Це дасть можливість змінити баланс, а також допоможе ще ефективніше атакувати ворожі позиції.

"Ми знаємо, що росіяни над цим працюють, і ми над цим працюємо. Маємо перемагати, тому що треба кардинально змінювати ситуацію на фронті", - зауважив "Генерал Черешня".

Він також підтвердив, що так званий цикл "нова технологія - масовість її застосування - протидія їй" тепер вимірюється не роками, а місяцями.

"Якщо ми хочемо виживати, то нам необхідно робити надзусилля у квадраті. Іншого шляху просто немає", - пояснив Гришин.

За його словами, наразі швидкість цих процесів дійсно блискавична. Ба більше, фактично відбуваються революційні зміни.

"Те, в що трильйони доларів вкладали, і те, що десятки років готувалося – на практиці насправді воно відбувається геть по-іншому на фронті", - підсумував "Генерал Черешня".