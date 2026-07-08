Виробник дронів "Генерал Черешня", як позбутися залежності від Китаю

Українська компанія "Генерал Черешня" намагаєтеся отримувати комплектуючі для дронів з альтернативних джерел, щоб не замовляти їх у Китая.

Гришин зазначив, що залежність від китайських комплектуючих - це це стратегічний ризик не лише для України, а й для всього світу.

"Поки що це не є проблемою, але це ризик, який ми маємо мінімізувати, створюючи свої якісні комплектуючі", - додав він.

За словами Гришна, компанія "Генерал Черешня" намагаєтеся отримувати комплектуючі з альтернативних джерел, щоб вони були не китайськими.

" Ми постійно і дуже активно над цим працюємо, маємо просування. У нас є сильний партнер у Хорватії - компанія ORQA, яка виробляє всі свої комплектуючі, без китайських компонентів. Ми вже збираємо з них дрони і скоро запустимо виробництво таких деталей в Україні", - розповів співзасновник компанії.