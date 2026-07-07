В Україні показали роботу першого повністю автономного перехоплювача дронів (відео)
В Україні розробили перший у світі повністю автономний дрон-перехоплювач коптерного типу LITAVR. Комплекс здатний самостійно злітати, наздоганяти та знищувати повітряні цілі без участі пілота під час польоту.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення компанії-розробника F-Drones та відеозвіт із польових випробувань.
Як працює автономна система перехоплення
Українська F-Drones створила власний комплекс протиповітряної оборони, який поєднує безпілотник LITAVR та спеціалізоване програмне забезпечення 3D LARAG. Цей софт дозволяє відстежувати весь процес ліквідації ворожого об'єкта в режимі реального часу за допомогою 2D- та 3D-візуалізації.
Для старту роботи системі потрібні лише координати цілі. Вони можуть надходити з будь-якого типу радара через мультипротокольний інтерфейс, який також є власною розробкою F-Drones.
Після отримання координат дрон діє за таким алгоритмом:
- автономно злітає та виходить на потрібну траєкторію;
- самостійно наздоганяє повітряну загрозу;
- здійснює автоматичне захоплення об'єкта;
- за кілька сотень метрів до цілі уповільнюється та супроводжує її, очікуючи на фінальну команду.
Роль людини та керування з будь-якої точки світу
Попри повну автономність польоту, комплекс працює за безпековим принципом human-in-the-loop – тобто остаточне рішення про знищення завжди залишається за людиною. Роль оператора зведена лише до двох кліків: натиснути кнопку Start для зльоту та команду Intercept для підтвердження ураження.
Стежити за місією та віддати наказ на знищення можна з будь-якої точки планети. Для цього використовується дистанційна система керування від F-Drones, яка вже тривалий час успішно допомагає Силам оборони України на фронті.
Технічні характеристики та плани
Новий український безпілотник-перехоплювач має такі параметри:
- максимальна дальність дії – до 65 км;
- стеля висоти польоту – понад 9 км.
Розробники зазначили, що найближчим часом планують провести бойові випробування цієї технології та розпочати її інтеграцію у підрозділи української армії.
Нагадаємо, українські оборонні компанії дедалі частіше впроваджують елементи штучного інтелекту та машинного зору в безпілотні платформи. Це дозволяє створювати ефективно обхожити ворожу РЕБ. Також українські військові вперше збили російський дрон "Молния" з ШІ.