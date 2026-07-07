В Україні показали роботу першого повністю автономного перехоплювача дронів (відео)

В Україні розробили перший у світі повністю автономний дрон-перехоплювач коптерного типу LITAVR. Комплекс здатний самостійно злітати, наздоганяти та знищувати повітряні цілі без участі пілота під час польоту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення компанії-розробника F-Drones та відеозвіт із польових випробувань.

Як працює автономна система перехоплення

Українська F-Drones створила власний комплекс протиповітряної оборони, який поєднує безпілотник LITAVR та спеціалізоване програмне забезпечення 3D LARAG. Цей софт дозволяє відстежувати весь процес ліквідації ворожого об'єкта в режимі реального часу за допомогою 2D- та 3D-візуалізації.

Для старту роботи системі потрібні лише координати цілі. Вони можуть надходити з будь-якого типу радара через мультипротокольний інтерфейс, який також є власною розробкою F-Drones.

Після отримання координат дрон діє за таким алгоритмом:

автономно злітає та виходить на потрібну траєкторію;

самостійно наздоганяє повітряну загрозу;

здійснює автоматичне захоплення об'єкта;

за кілька сотень метрів до цілі уповільнюється та супроводжує її, очікуючи на фінальну команду.

Роль людини та керування з будь-якої точки світу

Попри повну автономність польоту, комплекс працює за безпековим принципом human-in-the-loop – тобто остаточне рішення про знищення завжди залишається за людиною. Роль оператора зведена лише до двох кліків: натиснути кнопку Start для зльоту та команду Intercept для підтвердження ураження.

Стежити за місією та віддати наказ на знищення можна з будь-якої точки планети. Для цього використовується дистанційна система керування від F-Drones, яка вже тривалий час успішно допомагає Силам оборони України на фронті.

Технічні характеристики та плани

Новий український безпілотник-перехоплювач має такі параметри:

максимальна дальність дії – до 65 км;

стеля висоти польоту – понад 9 км.

Розробники зазначили, що найближчим часом планують провести бойові випробування цієї технології та розпочати її інтеграцію у підрозділи української армії.