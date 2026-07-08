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"Генерал Черешня" розкрив важливу перевагу України над Росією

09:47 08.07.2026 Ср
2 хв
Ярослав Гришин назвав напрямок, у якому українці дійсно випереджають росіян
aimg Юлія Капітонова aimg Уляна Безпалько
Фото: Ярослав Гришин, співзасновник компанії-виробника безпілотників "Генерал Черешня" (facebook.com/yaroslav.gryshyn.2025)

У Росії намагаються створити аналоги українських дронів-перехоплювачів, однак "успіхи" ворога в цьому напрямку є сміховинними. Наразі Україна значно випереджає РФ.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна заявив співзасновник компанії-виробника безпілотників "Генерал Черешня" Ярослав Гришин.

"У них щось є, але воно гірше за якістю, менше за кількістю і головне - наші пілоти кращі, більш креативні, інноваційні, навчені та вмотивовані. Тому в цьому напрямку ми точно кращі", - наголосив "Генерал Черешня".

Гришин також назвав важливе стратегічне завдання для українських R&D - ідеться про захист вітчизняними засобами пікапів, танків, БТРів.

Це дасть можливість змінити баланс, а також допоможе ще ефективніше атакувати ворожі позиції.

"Ми знаємо, що росіяни над цим працюють, і ми над цим працюємо. Маємо перемагати, тому що треба кардинально змінювати ситуацію на фронті", - зауважив "Генерал Черешня".

Він також підтвердив, що так званий цикл "нова технологія - масовість її застосування - протидія їй" тепер вимірюється не роками, а місяцями.

"Якщо ми хочемо виживати, то нам необхідно робити надзусилля у квадраті. Іншого шляху просто немає", - пояснив Гришин.

За його словами, наразі швидкість цих процесів дійсно блискавична. Ба більше, фактично відбуваються революційні зміни.

"Те, в що трильйони доларів вкладали, і те, що десятки років готувалося – на практиці насправді воно відбувається геть по-іншому на фронті", - підсумував "Генерал Черешня".

Раніше РБК-Україна повідомляло, що ще два союзники підписали Drone Deal з Україною.

Також ми писали та показували, як працює перший український повністю автономний перехоплювач дронів.

До слова, вітчизняні оборонні компанії дедалі частіше впроваджують елементи ШІ та машинного зору в безпілотні платформи.

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