Ще дві країни підписали Drone Deal з Україною

Нідерланди і Данія стали восьмою і дев'ятою країнами, які приєдналися до міжнародної угоди Drone Deal. Це дозволить спільно виробляти безпілотники та розвивати новітні технології.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Володимира Зеленського.

Угоди офіційно уклали Володимир Зеленський з прем'єр-міністрами Нідерландів Робом Єттеном і Данії Метте Фредеріксен. Підписання документів відбулося під час зустрічі лідерів на полях саміту НАТО в Анкарі.

Приєднання Нідерландів до Drone Deal відкриває широкі можливості для оборонних секторів обох держав. Зокрема, йдеться про такі напрямки співпраці:

спільне виробництво безпілотників;

розвиток інноваційних оборонних технологій;

системний обмін досвідом та експертизою.

Окрім цього, договір сприятиме експорту українських оборонних рішень, які вже пройшли успішну перевірку в реальних бойових умовах.

"Дякую Данії, особисто Метте за цей крок у посиленні спільного захисту. Саме з Данією ми починали співвиробництво в Україні в межах данської моделі, і абсолютно справедливо, що тепер Данія матиме доступ до українського експорту зброї, перевіреної війною", - зазначив Зеленський.

Що передбачає Drone Deal?

Drone Deal - це довгострокова ініціатива міжнародної співпраці, започаткована Україною для розвитку партнерства у сфері безпеки та оборони. Програма поєднує український бойовий досвід, можливості оборонної промисловості та логістичні ланцюги постачання.

У межах Drone Deal можуть реалізовуватися різні проєкти залежно від потреб країн-партнерів. Йдеться, зокрема, про посилення систем ППО, розвиток і масштабування безпілотних технологій, підготовку військових фахівців, а також спільне виробництво озброєння.

Угоди укладатимуться строком на 10 років, що дає змогу забезпечити довгострокове та передбачуване співробітництво.