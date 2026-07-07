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Ще дві країни підписали Drone Deal з Україною

20:30 07.07.2026 Вт
2 хв
Угода між країнами передбачає спільне виробництво дронів і не тільки
aimg Валерій Ульяненко
Ще дві країни підписали Drone Deal з Україною Фото: президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Нідерландів Роб Єттен (t.me/umerov_rustem)
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Нідерланди і Данія стали восьмою і дев'ятою країнами, які приєдналися до міжнародної угоди Drone Deal. Це дозволить спільно виробляти безпілотники та розвивати новітні технології.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Володимира Зеленського.

Угоди офіційно уклали Володимир Зеленський з прем'єр-міністрами Нідерландів Робом Єттеном і Данії Метте Фредеріксен. Підписання документів відбулося під час зустрічі лідерів на полях саміту НАТО в Анкарі.

Приєднання Нідерландів до Drone Deal відкриває широкі можливості для оборонних секторів обох держав. Зокрема, йдеться про такі напрямки співпраці:

  • спільне виробництво безпілотників;
  • розвиток інноваційних оборонних технологій;
  • системний обмін досвідом та експертизою.

Окрім цього, договір сприятиме експорту українських оборонних рішень, які вже пройшли успішну перевірку в реальних бойових умовах.

"Дякую Данії, особисто Метте за цей крок у посиленні спільного захисту. Саме з Данією ми починали співвиробництво в Україні в межах данської моделі, і абсолютно справедливо, що тепер Данія матиме доступ до українського експорту зброї, перевіреної війною", - зазначив Зеленський.

Що передбачає Drone Deal?

Drone Deal - це довгострокова ініціатива міжнародної співпраці, започаткована Україною для розвитку партнерства у сфері безпеки та оборони. Програма поєднує український бойовий досвід, можливості оборонної промисловості та логістичні ланцюги постачання.

У межах Drone Deal можуть реалізовуватися різні проєкти залежно від потреб країн-партнерів. Йдеться, зокрема, про посилення систем ППО, розвиток і масштабування безпілотних технологій, підготовку військових фахівців, а також спільне виробництво озброєння.

Угоди укладатимуться строком на 10 років, що дає змогу забезпечити довгострокове та передбачуване співробітництво.

Нагадаємо, сьогодні Україна та Естонія підписали угоду Drone Deal, яка передбачає спільне оборонне виробництво, обмін технологіями та посилення ППО.

Зазначимо, нещодавно Рустем Умєров повідомив, що більше ніж 20 країн хочуть приєднатися до українського Drone Deal.

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Володимир Зеленський Туреччина Drone Deals
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