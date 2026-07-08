"Генерал Черешня" раскрыл важное преимущество Украины над Россией

"У них что-то есть, но оно хуже по качеству, меньше по количеству и главное - наши пилоты лучше, более креативные, инновационные, обученые и мотивированные. Поэтому в этом направлении мы точно лучше", - подчеркнул "Генерал Черешня".

Гришин также назвал важную стратегическую задачу для украинских R&D - речь идет о защите пикапов, танков, БТРов отечественными средствами.

Это даст возможность изменить баланс, а также поможет еще эффективнее атаковать вражеские позиции.

"Мы знаем, что россияне над этим работают, и мы над этим работаем. Должны побеждать, потому что надо кардинально менять ситуацию на фронте", - отметил "Генерал Черешня".

Он также подтвердил, что так называемый цикл "новая технология - массовость ее применения - противодействие ей" теперь измеряется не годами, а месяцами.

"Если мы хотим выживать, то нам необходимо делать сверхусилия в квадрате. Другого пути просто нет", - объяснил Гришин.

По его словам, сейчас скорость этих процессов действительно молниеносная. Более того, фактически происходят революционные изменения.

"То, во что триллионы долларов вкладывали, и то, что десятки лет готовилось - на практике на самом деле оно происходит совсем по-другому на фронте", - подытожил "Генерал Черешня".