Гегсет розкрив, як США змусили Іран до перемир'я

Іран погодився на перемир'я зі США, оскільки у Вашингтона були військові цілі на острові Харг, які Тегеран не міг захистити.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави Пентагону Піта Гегсета.
"У нас були певні військові цілі на острові Харг, і це стало сигналом. Вони не можуть його захистити, тож іранці зрештою усвідомили своє становище - своє майбутнє", - заявив він.
Гегсет зазначив, що здатність виробляти та генерувати енергію для забезпечення функціонування іранського режиму була в руках США і американського президента Дональда Трампа.
"Ось чому вони сіли за стіл переговорів. Він зрештою дав чітко зрозуміти: ми можемо забрати у вас усе. Вашу здатність експортувати енергію можна забрати, і американські збройні сили мають можливість безкарно наносити удари по цих цілях", - йдеться у заяві глави Пентагону.
Гегсет наголосив, що саме такий тиск привів Іран до того моменту, коли він погодився укласти угоду.
Нагадаємо, в ніч на сьогодні, за кілька годин до закінчення ультиматуму США, Трамп заявив, що погодився на двотижневе перемир'я з Іраном в обмін на відкриття Ормузької протоки.
Пізніше Трамп повідомив, що Сполучені Штати здобули "повну й остаточну перемогу" після укладення угоди з Іраном про тимчасове припинення вогню.
Водночас, згідно з інформацією CNN, Вища рада національної безпеки Ірану теж заявила про "перемогу" на тлі припинення вогню.
Крім того, ЗМІ повідомили, що перші прямі переговори між Вашингтоном та Тегераном від початку війни заплановані вже на п'ятницю, 10 квітня, у столиці Пакистану. Делегацію США, ймовірно, очолить віцепрезидент Джей Ді Венс.
Зазначимо, в інтерв'ю Sky News Трамп наголосив, що США готові повернутися до військових дій проти Ірану, якщо не зможуть домовитися про угоду, яка влаштує Вашингтон.