Хегсет раскрыл, как США вынудили Иран к перемирию

"У нас были определенные военные цели на острове Харг, и это стало сигналом. Они не могут его защитить, поэтому иранцы в конце концов осознали свое положение - свое будущее", - заявил он.

Хегсет отметил, что способность производить и генерировать энергию для обеспечения функционирования иранского режима была в руках США и американского президента Дональда Трампа.

"Вот почему они сели за стол переговоров. Он в конце концов дал четко понять: мы можем забрать у вас все. Вашу способность экспортировать энергию можно забрать, и американские вооруженные силы имеют возможность безнаказанно наносить удары по этим целям", - говорится в заявлении главы Пентагона.

Хегсет подчеркнул, что именно такое давление привело Иран к тому моменту, когда он согласился заключить соглашение.

Перемирие между США и Ираном

Напомним, в ночь на сегодня, за несколько часов до окончания ультиматума США, Трамп заявил, что согласился на двухнедельное перемирие с Ираном в обмен на открытие Ормузского пролива.

Позже Трамп сообщил, что Соединенные Штаты одержали "полную и окончательную победу" после заключения соглашения с Ираном о временном прекращении огня.

В то же время, согласно информации CNN, Высший совет национальной безопасности Ирана тоже заявил о "победе" на фоне прекращения огня.