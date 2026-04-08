Гегсет розкрив, як США змусили Іран до перемир'я

Іран погодився на перемир'я зі США, оскільки у Вашингтона були військові цілі на острові Харг, які Тегеран не міг захистити.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави Пентагону Піта Гегсета.

"У нас були певні військові цілі на острові Харг, і це стало сигналом. Вони не можуть його захистити, тож іранці зрештою усвідомили своє становище - своє майбутнє", - заявив він.

Гегсет зазначив, що здатність виробляти та генерувати енергію для забезпечення функціонування іранського режиму була в руках США і американського президента Дональда Трампа.

"Ось чому вони сіли за стіл переговорів. Він зрештою дав чітко зрозуміти: ми можемо забрати у вас усе. Вашу здатність експортувати енергію можна забрати, і американські збройні сили мають можливість безкарно наносити удари по цих цілях", - йдеться у заяві глави Пентагону.

Гегсет наголосив, що саме такий тиск привів Іран до того моменту, коли він погодився укласти угоду.

Перемир'я між США та Іраном

Нагадаємо, в ніч на сьогодні, за кілька годин до закінчення ультиматуму США, Трамп заявив, що погодився на двотижневе перемир'я з Іраном в обмін на відкриття Ормузької протоки.

Пізніше Трамп повідомив, що Сполучені Штати здобули "повну й остаточну перемогу" після укладення угоди з Іраном про тимчасове припинення вогню.

Водночас, згідно з інформацією CNN, Вища рада національної безпеки Ірану теж заявила про "перемогу" на тлі припинення вогню.