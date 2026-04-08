Хегсет раскрыл, как США вынудили Иран к перемирию
Иран согласился на перемирие с США, поскольку у Вашингтона были военные цели на острове Харг, которые Тегеран не мог защитить.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Пентагона Пита Хегсета.
"У нас были определенные военные цели на острове Харг, и это стало сигналом. Они не могут его защитить, поэтому иранцы в конце концов осознали свое положение - свое будущее", - заявил он.
Хегсет отметил, что способность производить и генерировать энергию для обеспечения функционирования иранского режима была в руках США и американского президента Дональда Трампа.
"Вот почему они сели за стол переговоров. Он в конце концов дал четко понять: мы можем забрать у вас все. Вашу способность экспортировать энергию можно забрать, и американские вооруженные силы имеют возможность безнаказанно наносить удары по этим целям", - говорится в заявлении главы Пентагона.
Хегсет подчеркнул, что именно такое давление привело Иран к тому моменту, когда он согласился заключить соглашение.
Перемирие между США и Ираном
Напомним, в ночь на сегодня, за несколько часов до окончания ультиматума США, Трамп заявил, что согласился на двухнедельное перемирие с Ираном в обмен на открытие Ормузского пролива.
Позже Трамп сообщил, что Соединенные Штаты одержали "полную и окончательную победу" после заключения соглашения с Ираном о временном прекращении огня.
В то же время, согласно информации CNN, Высший совет национальной безопасности Ирана тоже заявил о "победе" на фоне прекращения огня.
Кроме того, СМИ сообщили, что первые прямые переговоры между Вашингтоном и Тегераном с начала войны запланированы уже на пятницу, 10 апреля, в столице Пакистана. Делегацию США, вероятно, возглавит вице-президент Джей Ди Вэнс.
Отметим, в интервью Sky News Трамп подчеркнул, что США готовы вернуться к военным действиям против Ирана, если не смогут договориться о соглашении, которое устроит Вашингтон.