Гегсет на "Рамштайні" пообіцяв Росії проблеми через війну в Україні
У Росії будуть великі проблеми, якщо вона не припинить війну в Україні. США та країни НАТО вживуть усіх "відповідних заходів", щоб покарати Кремль за агресію.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра війни США Піта Гегсета на відкритті нового засідання "Рамштайну".
За словами Гегсета, європейські лідери зараз надсилають РФ чіткий сигнал, що Кремль повинен припинити війну в Україні. У зворотньому випадку в Кремля будуть великі проблеми.
"Якщо ця війна не закінчиться, якщо не буде шляху до миру в короткостроковій перспективі, то Сполучені Штати разом з нашими союзниками вживуть необхідних заходів, щоб нав'язати Росії витрати за її продовження агресії", - заявив міністр.
Він додав, що Пентагон та США готові зробити внесок у створення проблем для Росії, якщо РФ відмовиться від припинення війни. Стримати нову агресію РФ можна буде, коли в Європі буде "смертоносне НАТО", а в Україні збережеться боєздатна армія.
"Якщо нам доведеться зробити цей крок, Військове міністерство США готове зробити свій внесок так, як це можуть зробити лише Сполучені Штати... Під непохитним керівництвом президента Трампа, і зокрема разом з нашими європейськими союзниками, ми покладемо край війні в Україні. Війна має закінчитися", - сказав Гегсет.
Міністр війни додав, що США закликають партнерів по НАТО нарешті перейти "від слів до справ". Країни Альянсу повинні наростити придбання зброї для України через програму підтримки PURL. Це дозволить підтримати здатність України чинити опір російським окупантам.
Новий "Рашмтайн": що відомо
В НАТО анонсували нову зустріч Контактної групи з оборони України ще 2 жовтня. Воно пройшло 15 жовтня у Брюсселі, за даними президента України Володимира Зеленського пріоритетною темою стане посилення української ППО.
Посол США при НАТО Метью Вітакер зробив цікаву заяву, що цього тижня очікуються нові оголошення про постачання зброї Україні через програму НАТО PURL. Але у подробиці він не вдавався.
Під час засідання 15 жовтня Німеччина вже офіційно повідомила, що Берлін надасть Україні нову військову допомогу на понад 2 млрд євро. Вона спрямована на посилення української протиповітряної оборони.
А ще до початку засідання міністр оборони Бельгії Тео Франкен підтвердив, що Україна отримає всі обіцяні винищувачі F-16. Вони будуть передаватися поетапно після проходження низки процедур.