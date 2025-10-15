Гегсет на "Рамштайні" пообіцяв Росії проблеми через війну в Україні

У Росії будуть великі проблеми, якщо вона не припинить війну в Україні. США та країни НАТО вживуть усіх "відповідних заходів", щоб покарати Кремль за агресію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра війни США Піта Гегсета на відкритті нового засідання "Рамштайну".

За словами Гегсета, європейські лідери зараз надсилають РФ чіткий сигнал, що Кремль повинен припинити війну в Україні. У зворотньому випадку в Кремля будуть великі проблеми.

"Якщо ця війна не закінчиться, якщо не буде шляху до миру в короткостроковій перспективі, то Сполучені Штати разом з нашими союзниками вживуть необхідних заходів, щоб нав'язати Росії витрати за її продовження агресії", - заявив міністр.

Він додав, що Пентагон та США готові зробити внесок у створення проблем для Росії, якщо РФ відмовиться від припинення війни. Стримати нову агресію РФ можна буде, коли в Європі буде "смертоносне НАТО", а в Україні збережеться боєздатна армія.

"Якщо нам доведеться зробити цей крок, Військове міністерство США готове зробити свій внесок так, як це можуть зробити лише Сполучені Штати... Під непохитним керівництвом президента Трампа, і зокрема разом з нашими європейськими союзниками, ми покладемо край війні в Україні. Війна має закінчитися", - сказав Гегсет.