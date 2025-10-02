ua en ru
Стало відомо, коли відбудеться наступне засідання "Рамштайну"

Четвер 02 жовтня 2025 15:17
Стало відомо, коли відбудеться наступне засідання "Рамштайну" Фото: НАТО назвало дату наступного засідання "Рамштайн" (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Наступна зустріч Контактної групи з оборони України, відомої як формат "Рамштайн", відбудеться в штаб-квартирі НАТО 15 жовтня. Це буде 31 засідання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу НАТО.

Зустріч скликають Велика Британія та Німеччина.

"У середу, 15 жовтня 2025 року, Велика Британія та Німеччина скликають Контактну групу з питань оборони України в штаб-квартирі НАТО, - йдеться у повідомленні.

Порядок денний зустрічі НАТО наразі не наводить.

Варто додати, що 15 жовтня відбудеться вже 31 засідання у форматі "Рамштайн".

Що таке "Рамштайн"

Контактна група об’єднує понад 50 країн-партнерів і координує військову допомогу Україні для протидії російській агресії.

Формат отримав назву від німецької авіабази Рамштайн, де відбулися перші засідання після початку повномасштабного вторгнення Росії у квітні 2022 року.

Після зміни влади у США лідерство у форматі "Рамштайн" перейшло до Великої Британії та Німеччини.

Попередні засідання

Нагадаємо, 30-те засідання Контактної групи з питань оборони України відбулось 9 вересня в Лондоні в онлайн-форматі. Тоді були присутні міністр оборони Британії Джон Гілі, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, генеральний секретар НАТО Марк Рютте та міністр оборони Денис Шмигаль.

Під час цього засідання Україна отримала важливий сигнал - міжнародна підтримка триватиме та посилюватиметься.

Також у ході засідання стало відомо, що Велика Британія протягом року профінансує виробництво тисяч безпілотників великої дальності для українських військових.

Німеччина тим часом перебуває на етапі постачання Україні двох повних систем протиповітряної оборони Patriot.

Перед тим засідання Контактної групи з питань оборони України, також відбулось в онлайн-форматі.

