Стало відомо, коли відбудеться наступне засідання "Рамштайну"

Наступна зустріч Контактної групи з оборони України, відомої як формат "Рамштайн", відбудеться в штаб-квартирі НАТО 15 жовтня. Це буде 31 засідання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу НАТО.

Зустріч скликають Велика Британія та Німеччина.

"У середу, 15 жовтня 2025 року, Велика Британія та Німеччина скликають Контактну групу з питань оборони України в штаб-квартирі НАТО, - йдеться у повідомленні.

Порядок денний зустрічі НАТО наразі не наводить.

Варто додати, що 15 жовтня відбудеться вже 31 засідання у форматі "Рамштайн".

Що таке "Рамштайн"

Контактна група об’єднує понад 50 країн-партнерів і координує військову допомогу Україні для протидії російській агресії.

Формат отримав назву від німецької авіабази Рамштайн, де відбулися перші засідання після початку повномасштабного вторгнення Росії у квітні 2022 року.

Після зміни влади у США лідерство у форматі "Рамштайн" перейшло до Великої Британії та Німеччини.