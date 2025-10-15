Глава Міноборони Бельгії сказав, коли Україна отримає обіцяні F-16

Міністр оборони Бельгії Тео Франкен підтвердив, що Україна отримає всі обіцяні країною винищувачі F-16 . Водночас він наголосив, що передача літаків відбудеться після підготовки пілотів та проходження технічних процедур.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра оборони Бельгії Тео Франкена під час спілкування з журналістами в штаб-квартирі НАТО.

Так, Франкен відповів на питання про передачу Україні обіцяних F-16 на тлі отримання Бельгією літаків з іншою модифікацією - винищувачів F-35.

"F-16 дійсно потраплять до вашої країни, але ми ще не підтвердили їхню готовність до використання. Потрібно пройти навчання, і це займає місяць. Тому коли літаки прибувають, це не означає, що вони одразу відправляються в Україну. Але всі F-16, які ми обіцяли - вони всі будуть у вашій країні. Тут немає жодних сумнівів", - заявив глава Міноборони Бельгії.

Постачання Бельгією F-16 для України

Нагадаємо, що ще у 2023 році Міноборони Бельгії проінформувало, що країна планує у 2025 році передати Україні частину своїх винищувачів F-16.

Точна кількість літаків не уточнювалася. Однак було зазначено, що це стане можливим після нарощування парку новітніх F-35 країни, які поступово замінюють F-16 у бельгійських ВПС.

Нині цей процес переходить у практичну фазу, а процес прибуття F-35 до Бельгії фактично відкриває шлях для швидшого перекидання F-16 українським військовим.