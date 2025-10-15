ua en ru
Хегсет на "Рамштайн" пообещал России проблемы из-за войны в Украине

Брюссель, Среда 15 октября 2025 17:49
UA EN RU
Хегсет на "Рамштайн" пообещал России проблемы из-за войны в Украине Фото: министр войны США Пит Гегсет (Getty Images)
Автор: Антон Корж

У России будут большие проблемы, если она не прекратит войну в Украине. США и страны НАТО примут все "соответствующие меры", чтобы наказать Кремль за агрессию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра войны США Пита Хегсета на открытии нового заседания "Рамштейна".

По словам Хегсета, европейские лидеры сейчас посылают РФ четкий сигнал, что Кремль должен прекратить войну в Украине. В обратном случае у Кремля будут большие проблемы.

"Если эта война не закончится, если не будет пути к миру в краткосрочной перспективе, то Соединенные Штаты вместе с нашими союзниками примут необходимые меры, чтобы навязать России издержки за ее продолжение агрессии", - заявил министр.

Он добавил, что Пентагон и США готовы внести вклад в создание проблем для России, если РФ откажется от прекращения войны. Сдержать новую агрессию РФ можно будет, когда в Европе будет "смертоносное НАТО", а в Украине сохранится боеспособная армия.

"Если нам придется сделать этот шаг, Военное министерство США готово внести свой вклад так, как это могут сделать только Соединенные Штаты... Под непоколебимым руководством президента Трампа, и в частности вместе с нашими европейскими союзниками, мы положим конец войне в Украине. Война должна закончиться", - сказал Хегсет.

Министр войны добавил, что США призывают партнеров по НАТО наконец перейти "от слов к делу". Страны Альянса должны нарастить приобретение оружия для Украины через программу поддержки PURL. Это позволит поддержать способность Украины сопротивляться российским оккупантам.

Новый "Рашмтайн": что известно

В НАТО анонсировали новую встречу Контактной группы по обороне Украины еще 2 октября. Оно прошло 15 октября в Брюсселе, по данным президента Украины Владимира Зеленского приоритетной темой станет усиление украинской ПВО.

Посол США при НАТО Мэтью Уитакер сделал интересное заявление, что на этой неделе ожидаются новые объявления о поставках оружия Украине через программу НАТО PURL. Но в подробности он не вдавался.

Во время заседания 15 октября Германия уже официально сообщила, что Берлин предоставит Украине новую военную помощь на более чем 2 млрд евро. Она направлена на усиление украинской противовоздушной обороны.

А еще до начала заседания министр обороны Бельгии Тео Франкен подтвердил, что Украина получит все обещанные истребители F-16. Они будут передаваться поэтапно после прохождения ряда процедур.

