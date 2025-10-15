Хегсет на "Рамштайн" пообещал России проблемы из-за войны в Украине

У России будут большие проблемы, если она не прекратит войну в Украине. США и страны НАТО примут все "соответствующие меры", чтобы наказать Кремль за агрессию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра войны США Пита Хегсета на открытии нового заседания "Рамштейна".

По словам Хегсета, европейские лидеры сейчас посылают РФ четкий сигнал, что Кремль должен прекратить войну в Украине. В обратном случае у Кремля будут большие проблемы.

"Если эта война не закончится, если не будет пути к миру в краткосрочной перспективе, то Соединенные Штаты вместе с нашими союзниками примут необходимые меры, чтобы навязать России издержки за ее продолжение агрессии", - заявил министр.

Он добавил, что Пентагон и США готовы внести вклад в создание проблем для России, если РФ откажется от прекращения войны. Сдержать новую агрессию РФ можно будет, когда в Европе будет "смертоносное НАТО", а в Украине сохранится боеспособная армия.

"Если нам придется сделать этот шаг, Военное министерство США готово внести свой вклад так, как это могут сделать только Соединенные Штаты... Под непоколебимым руководством президента Трампа, и в частности вместе с нашими европейскими союзниками, мы положим конец войне в Украине. Война должна закончиться", - сказал Хегсет.